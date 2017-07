Jak idą prace na budowie A1 między Łodzią i Katowicami?

Zrealizowanie 50 proc. prac zadeklarował wykonawca jednego z czterech budowanych obecnie odcinków autostrady A1 Częstochowa - Pyrzowice w woj. śląskim. Kierowcy, według wcześniejszych zapowiedzi, mają zacząć korzystać z tej trasy w 2019 r.

Całość brakującej dziś autostrady A1 między Tuszynem (Łódzkie), a Pyrzowicami (Śląskie), podzielono na dziewięć tzw. odcinków realizacyjnych, nazwanych kolejnymi literami alfabetu. Przetargi na odcinki A-E od Tuszyna do Częstochowy ruszyły z końcem czerwca br. Odcinki F-I od Częstochowy do Pyrzowic powstają od 2015 r.

Jak poinformował we wtorek wykonawca dwóch z nich, firma Strabag, w połowie zrealizowany został już budowany od sierpnia 2015 r., liczący 15 km odcinek I Woźniki - Pyrzowice (bez węzłów). Realizacja ok. 17-kilometrowego odcinka H Zawodzie (bez węzła) - Woźniki (z węzłem), która rozpoczęła się kilka miesięcy później, jest zaawansowana w 41 proc.

Według informacji przekazanych przez rzeczniczkę Strabaga Ewę Bałdygę, na odcinku I wykonano m.in. 50 proc. wykopów i nasypów, a także w całości wzmocnienia podłoża gruntowego. Ze względu na zróżnicowane warunki geotechniczne oraz skalę budowli, zastosowano m.in. nietypowe zabezpieczenia.

Spółka chwali się np. tzw. wanną szczelną wykonaną w głębokim wykopie przy skraju lotniska Katowice w Pyrzowicach. Wykop o długości 1,6 km jest tam konieczny, aby lotnisko mogło normalne funkcjonować. Zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych chroni przed powstaniem leja, który m.in. miałby niekorzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie drogi startowej. Dzięki uszczelnieniu wykopu wykonawca może swobodnie prowadzić roboty ziemne.

Na odcinku H wykonano dotąd ok. 42 proc. prac związanych z wykonaniem podłoża gruntowego, w tym stabilizację spoiwami hydraulicznymi i wzmocnienie materacami kamiennymi. Ponadto wykonano ok. 71 proc. wykopów i 40,6 proc. nasypów, a także ok. 40 proc. prac dotyczących sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Termin zakończenia prac na odcinku I to listopad 2018 r., natomiast na odcinku H - czerwiec 2019 r. Umowę na odcinek H podpisano z kilkumiesięcznym opóźnieniem - wcześniej Prokuratura Apelacyjna w Warszawie musiała zdecydować ws. podejrzenia zmowy przetargowej między wykonawcami dróg, które dotyczyło kilku przetargów GDDKiA, w tym odcinka H. Ostatecznie postępowanie to zostało umorzone.

Z tego względu warty 467 mln zł netto (574 mln zł brutto) kontrakt na odcinek H autostrady A1 od węzła Zawodzie (bez węzła) do węzła Woźniki został podpisany ze Strabagiem w marcu 2016 r.

Postępowania na wybór wykonawców czterech odcinków łącznie 56,9 km betonowej autostrady A1 między Częstochową (wraz z obwodnicą tego miasta) i Pyrzowicami katowicki oddział dyrekcji prowadził od marca 2014 r.

To tzw. odcinek F od węzła Rząsawa do węzła Blachownia (ok. 20,3 km + ok. 1 km włączenia do DK1; projekt i budowa), odcinek G od węzła Blachownia do węzła Zawodzie (4,7 km; projekt i budowa), odcinek H od węzła Zawodzie do węzła Woźniki (16,7 km; tylko budowa) oraz odcinek I od węzła Woźniki do węzła Pyrzowice (ok. 15,2 km; tylko budowa).

Dla odcinka F (obwodnica Częstochowy) opiewającą na 703,3 mln zł brutto umowę podpisano z konsorcjum spółek Salini Polska, Salini Impregilo i Todini Costruzioni Generali w październiku 2015 r. Wartą 219,4 mln zł umowę na odcinek G zawarto 1 września 2015 r. z konsorcjum spółek Berger Bau Polska oraz Berger Bau. W sierpniu 2015 r. zakontraktowano warty 495,5 mln zł netto (609,5 mln zł brutto) odcinek I - z konsorcjum spółek Strabag Infrastruktura Południe oraz Strabag.

Odcinki autostrady A1 Tuszyn - Częstochowa (bez obwodnicy Częstochowy) według obecnych szacunków mogłyby być gotowe w 2021 r. Powstaną one w śladzie zbudowanej w latach 80. ub. wieku autostrady A1 od Tuszyna do Piotrkowa, a dalej - istniejącej drogi krajowej nr 1. Odcinki te mają oznaczenia: A-D w woj. łódzkim oraz E - w woj. śląskim.

Odcinek A obejmuje 15,8 km trasy od węzła Tuszyn (bez węzła) do węzła Piotrków Trybunalski Południe (w dokumentacji przetargowej węzeł ten nosi dawną nazwę: Bełchatów; z węzłem). Odcinki B to 24,21 km autostrady od węzła Piotrków Południe do węzła Kamieńsk (z węzłem), odcinek C liczy 16,52 km od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko (z węzłem), a odcinek D obejmuje 7,02 km A1 od węzła Radomsko do granicy z woj. śląskim. Termin składania ofert w przetargu na ich wykonanie to 28 sierpnia.

Odcinek E w woj. śląskim obejmuje 16,8 km od granicy woj. śląskiego do węzła Częstochowa Północ (w dokumentacji przetargowej nosi on dawną nazwę Rząsawa; bez węzła). Termin składania ofert w katowickim oddziale GDDKiA to 1 września br.