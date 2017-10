GDDKiA zapowiada budowę kolejnych odcinków dróg ekspresowych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy i otworzyła oferty na budowę ponad 80 km tras Via Baltica i Via Carpatia.

Zdjęcie . /Arkadiusz Ziółek /East News

- Dzisiejsze umowy na budowę drogi ekspresowej S61 na północ od obwodnicy Łomży pokazują, że rząd pani premier Beaty Szydło dotrzymuje złożonych obietnic. Co więcej, przygotowania do realizacji tej inwestycji przyspieszyły i umowy są podpisywane wcześniej niż pierwotnie zakładano. Via Baltica to bardzo ważna trasa dla Polski i Europy Wschodniej, podobnie jak Via Carpatia, na której budowę na odcinku od Kraśnika do Lasów Janowskich wczoraj zostały podpisane trzy umowy - powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

31 października 2017 r w obecności ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, wiceministra Marka Chodkiewicza, wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztofa Kondraciuka zostały podpisane umowy na projekt i budowę odcinków S61 węzeł Kolno - Stawiski oraz Stawiski - Szczuczyn. W ramach inwestycji za przeszło 630 milionów zł powstanie 34,4 km drogi ekspresowej.

- Przyszła trasa poprawi komfort i bezpieczeństwo podróży, m.in. wyprowadzając ruch ciężki z miejscowości oraz wpłynie na skrócenie czasu przejazdu. Co ważne, przyczyni się do uaktywnienia całego, północno-wschodniego regionu kraju. Patrząc szerzej pozwoli także na realizację korytarzy komunikacyjnych w układach południkowym i równoleżnikowym zarazem, łącząc granicę Polski z Litwą z autostradami A2 i A4 po zachodniej stronie kraju - podsumował Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk.

Inwestycje będą prowadzone w formule "Projektuj i buduj". Wykonawcy zadeklarowali ukończenie zadań w okresie 31 miesięcy od podpisania umowy. Na projekt i uzyskanie decyzji ZRID przewidziano 15 miesięcy, natomiast na roboty drogowe, wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie, przewidziano 16 miesięcy (nie wliczając okresów zimowych).

Obydwa odcinki drogi ekspresowej będą miały dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i nawierzchnię z betonu cementowego, przystosowaną do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś. Ich oddanie do ruchu jest planowane w IV kwartale 2020 roku.

Przetargi w toku

Jednocześnie w procedurze przetargowej są pozostałe fragmenty podlaskiej S61. Na odcinku Łomża Południe - Łomża Zachód została wybrana najkorzystniejsza oferta, podpisanie umowy planowane jest na styczeń 2018 r. Podpisanie umów na pozostałe odcinki S61 od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do Łomży (Podborze - Śniadowo, Śniadowo - Łomża Południe, Łomża Zachód - węzeł Kolno) jest planowane w I kwartale 2018 r.

Również Via Carpatia przybliżyła się do realizacji i to na aż 6 odcinkach.

To kolejne umowy jakie w tych dniach zostały podpisane na realizację nowych dróg. Przypomnieć należy że wczoraj, 30 października zawarte zostały umowy na 3 lubelskie odcinki szlaku Via Carpatia. Co więcej, dziś również otwarto oferty na następne 3 odcinki realizacyjne S19 oddalone na południe już w woj. podkarpackim.

Znamy oferty cenowe firm zainteresowanych realizacją trzech odcinków drogi ekspresowej S19 od granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego (Lasy Janowskie) do Niska, będącej częścią przyszłej trasy Via Carpatia. Wszyscy zadeklarowali 10-letni okres gwarancji oraz skrócenie czasu realizacji do 34 miesięcy.

Na odcinek Lasy Janowskie - Zdziary (dł. ok. 9,3 km) wpłynęło 10 ofert o wartości od 236,3 do 296,9 mln zł. Na odcinek Zdziary - Rudnik nad Sanem (dł. ok. 9 km) wpłynęło 10 ofert o wartości od 286,8 do 352,7 mln zł. Natomiast na budowę odcinka Rudnik nad Sanem - Nisko Południe (dł. ok. 6 km) wpłynęło 12 ofert o wartości od 196,3 do 268,7 mln zł.

Komisja przetargowa sprawdzi teraz oferty i wyłoni najkorzystniejsze. Podpisanie umów z wykonawcami planowane jest na II kwartał przyszłego roku.

Opis inwestycji

Odcinek S19 od granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego (Lasy Janowskie) do Niska realizowany będzie w systemie "projektuj i buduj". Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie zaprojektowanie poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II połowie 2019r. a zakończenie w 2021r.

S19 na Podkarpaciu - podsumowanie

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo dł. ok. 169 km. Aktualnie jej realizacja przedstawia się następująco:

- odcinki zrealizowane (dł. łącznie 30,1 km): odc. Sokołów Młp.-Stobierna (12,5 km), Stobierna - w. Rz. Wschód (6,9km), w. Rz. Zachód - w. Świlcza (4,4 km), w. Świlcza - w. Rzeszów Południe (oddanie do ruchu planowane w listopadzie br., 6,3 km)

- odcinki w realizacji (dł. 10,3 km): opracowywana jest Koncepcja Programowa dla odc. w. Rz. Południe - Babica

- odcinki w przetargu (dł. łącznie 129,1 km): przetarg na realizację systemem projektuj-buduj odc. Lasy Janowskie - Nisko - Sokołów Młp. Północ (6 odc., 54,2 km), przetarg na wykonanie Koncepcji Programowej dla odc. w. Babica - Barwinek (74,9 km)

30 października zawarto 3 umowy na realizację S19 w woj. lubelskim

- Podpisane dzisiaj umowy na budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Kraśnik - Lasy Janowskie to kolejny krok przybliżający nas do powstania Via Carpatii. Via Carpatia do droga życia dla Polski Wschodniej. Trasa ta powstanie jako szkielet komunikacyjny łączący Litwę, Polskę, Słowację, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Jej budową są zainteresowane wszystkie państwa Europy Środkowo-Wschodniej, także spoza Unii Europejskiej. Akces do tego projektu zgłosiła m.in. Ukraina i Turcja, a ostatnio budową dróg łączących się z tą trasą zainteresowanie wyraziła także Serbia i Czarnogóra - powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Umowy na realizację trzech odcinków drogi ekspresowej S19 od końca obwodnicy Kraśnika do węzła Lasy Janowskie podpisano 30 października 2017 r. w Kraśniku w obecności ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztofa Kondraciuka.

Inwestycję obejmującą projekt i budowę 33-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 podzielono na trzy zadania. Odcinek od węzła Kraśnik Południe do węzła Janów Lubelski Północ (długość ok. 18 km) zrealizuje konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za blisko 390 mln zł. Obwodnicę Janowa Lubelskiego (ok. 7 km) zaprojektuje i zbuduje firma Mota-Engil Central Europe za 148,5 mln zł. Odcinek od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie (ok. 8 km) zrealizuje konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za 183,6 mln zł.

S19 Kraśnik - Lasy Janowskie powstanie jako dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu, którą w przyszłości będzie można poszerzyć o trzeci pas. Na realizację wszystkich 3 odcinków przewidziano 34 miesiące (bez okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca). Kierowcy z nowej trasy skorzystają wiosną 2021 roku.

Kraśnik (koniec obwodnicy) - Janów Lubelski (początek obwodnicy) dł. ok. 18 km

W ramach zadania powstaną:

· Węzły: Szastarka, Modliborzyce,

· MOP Felinów (po obu stronach drogi),

· Obiekty inżynierskie: 7 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, 5 wiaduktów nad drogą ekspresową i w ciągu pozostałych dróg, 1 most, 8 przejść dolnych dla zwierząt średnich i dużych, przejście górne dla zwierząt dużych, 9 przejść dla małych zwierząt, 7 przepustów dla płazów, 13 przepustów.

Obwodnica Janowa Lubelskiego dł. ok. 7 km

W ramach zadania powstaną:

· Węzły: Janów Lubelski Północ, Janów Lubelski Południe,

· MOP Janów Lubelski (po obu stronach drogi),

· Obiekty inżynierskie: 3wiadukty w ciągu drogi ekspresowej, 1 wiadukt nad drogą ekspresową, 1 most, 5 przejść dla małych zwierząt, 3 przepusty dla płazów, 5 przepustów.

Janów Lubelski (koniec obwodnicy) - w. Lasy Janowskie dł. ok. 8 km

W ramach zadania powstaną:

· Węzeł Lasy Janowskie,

· Obiekty inżynierskie: 2 wiadukty w ciągu drogi ekspresowej, 1 wiadukt nad drogą ekspresową, 4 mosty, 10 przejść dolnych dla zwierząt średnich i dużych, 3 przejścia dla małych zwierząt, 6 przepustów dla płazów, 13 przepustów.

S19 na terenie woj. lubelskiego:

· Obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego, długość 6,6 km, (jednojezdniowa - planowana dobudowa drugiej jezdni) - oddana do ruchu w 2008 r.;

· Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej, długość 7,9 km (jednojezdniowa - planowana dobudowa drugiej jezdni) - oddana do ruchu w 2011 r.;

· Obwodnica Lublina (odc. w. Lublin Rudnik - w. Lublin Sławinek - w. Lublin Węglin), długość 20 km - oddana do ruchu w latach 2014-2016;

· Lublin (koniec obwodnicy) - Kraśnik (koniec obwodnicy), długość 42 km - 20 października 2017 r. otwarto oferty wykonawców, planowane podpisanie umowy w lutym 2018 r.;

· granica woj. mazowieckiego - Lubartów, długość ok. 81 km - otwarto oferty na wykonanie koncepcji programowej, podpisanie umów planowane w listopadzie 2017 r. Realizacja drogi zgodnie z zapisami PBDK na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) planowana jest w latach 2019-2024;

· Lubartów - Lublin, długość ok. 24 km - trwa przetarg na wykonanie koncepcji programowej, podpisanie umów planowane jest w styczniu 2018 r. Realizacja drogi zgodnie z zapisami PBDK na lata 2014-2023 planowana jest w latach 2020-2024.