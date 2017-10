Droga S19 na północ od Lublina do 2024 roku

Ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji programowej odcinka trasy Via Carpatia między Lublinem a Lubartowem. Blisko 24-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej, o szacunkowym koszcie 900 mln zł, ma być gotowy do 2024 r. - zapowiada lubelski oddział GDDKiA.

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podkreślił, że droga między Lublinem a Lubartowem należy do newralgicznych w regionie. "Ta inwestycja rozładuje jeden z największych korków, które tworzą się na drogach krajowych w Polsce i odblokuje gminę Niemce" - powiedział Czarnek we wtorek na konferencji prasowej.

"Ten odcinek był dotychczas najmniej zaawansowany, a tam jest największy ruch. Udało się przyśpieszyć prace" - dodał dyrektor lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Stanisław Schodziński.

Drogą krajową nr 19, która będzie częścią powstającej trasy Via Carpatia, między Lublinem a Lubartowem porusza się od 20 do 25 tys. pojazdów na dobę, podczas gdy innymi jej odcinkami - kilkanaście tysięcy. W podlubelskiej miejscowości Niemce, tworzą się na tej trasie uciążliwe korki.

Zwycięzca przetargu na koncepcję programową będzie miał za zadanie przeprowadzenie badań geologicznych oraz opracowanie wariantów technicznych drogi między Lublinem a Lubartowem, w tym obiektów inżynierskich, kształtu węzłów, dróg do obsługi ruchu lokalnego, ścieżek dla pieszych i rowerzystów.

Podpisanie umowy na koncepcję programową GDDKiA przewiduje w lutym przyszłego roku. Po jej sporządzeniu ogłoszony będzie przetarg na wykonanie drogi w systemie projektuj i buduj. Budowę przewidziano na lata 2020-2024.

Inwestycja będzie obejmowała przebudowę istniejącej obwodnicy Lubartowa. Będzie ona uzupełniona o drugą jezdnię, powstaną na niej wiadukty i bezkolizyjne skrzyżowania. S19 ominie od wschodu Niemce i pobiegnie do węzła Rudnik na obwodnicy Lublina.

Via Carpatia w Lubelskiem liczyć będzie około 200 km. Gotowe jest obecnie 35 km trasy ekspresowej, z czego część to odcinki jednojezdniowe, które będą rozbudowane. Trwają przetargi na budowę odcinków o łącznej długości 75 km, na pozostałą część są przygotowywane. Koszt całości inwestycji, z wykupem gruntów, szacowany jest na 6,4 mld zł. "Finansowanie jest już zapewnione" - podkreślił Schodziński.

Jeszcze w październiku przewidywane jest podpisanie umów na realizację, w trybie projektuj i buduj, 33-kilometrowego fragmentu Via Carpatii od Kraśnika do węzła Lasy Janowskie w pobliżu granicy województw lubelskiego i podkarpackiego. Podzielony on został na trzy odcinki realizacyjne. Szacowany koszt tego fragmentu trasy to 1,3 mld zł, ma być gotowy do 2021 r.

W październiku otwarte zostały oferty na budowę kolejnego fragmentu Via Carpatii, od Lublina do Kraśnika, długości około 42 km. On też został podzielony na trzy odcinki. Podpisanie umów z wykonawcami przewidziano na luty 2018 r. Koszt szacowany jest na 1,6 mld zł.

W listopadzie tego roku GDDKiA planuje podpisanie umowy na koncepcję programową fragmentu Via Carpatii od Lubartowa do granicy z woj. mazowieckim, o długości około 81 km. Ten fragment - podzielony na cztery odcinki - ma być budowany w latach 2019-2024. Jego koszt szacuje się na 2,4 mld zł.

Istniejące już odcinki Via Carpatia w Lubelskiem to obwodnice Lublina, Kocka i Woli Skromowskiej oraz Międzyrzeca Podlaskiego.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny.