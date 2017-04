Czy autostrada A1 koło Częstochowy będzie bezpłatna?

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk zaapelował w poniedziałek do ministra infrastruktury i budownictwa, by realizowany obecnie fragment autostrady A1 pozostał na częstochowskim odcinku bezpłatny, stanowiąc obwodnicę miasta.

Zdjęcie Przebiegająca obok Częstochowy gierkówka to bardzo obciążona droga /Wojciech Stróżyk /Reporter

Prezydent poprosił także mieszkańców Częstochowy i okolicznych gmin, by wsparli samorządowy apel, pisząc w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Reklama

"Z nadzieją obserwujemy postępy prac przy budowie autostrady. Nasz niepokój budzi jednak fakt, że do tej pory nie wiemy, czy częstochowski odcinek autostrady będzie bezpłatny. Prosimy o wprowadzenie takiego rozwiązania. Pobór opłat zagrozi zakorkowaniem Częstochowy. Utrudni również życie mieszkańcom terenów podmiejskich, którzy korzystają z dróg krajowych w dojeździe do Częstochowy" - napisał Matyjaszczyk w upublicznionym w poniedziałek liście do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Częstochowscy samorządowcy wskazują, iż obwodnice dużych miast w Polsce są bezpłatne, co - jak podkreślają - powinno dotyczyć również Częstochowy, trzynastego co do wielkości miasta w Polsce. "Liczymy, że będziemy potraktowani na tych samych prawach. Wprowadzenie opłat byłoby po prostu niesprawiedliwe i krzywdzące dla mieszkańców naszego miasta i okolic" - napisał prezydent Częstochowy. Przypomniał, że miasto zabiega o bezpłatną autostradową obwodnicę od sześciu lat.

W liście prezydenta miasta do ministra infrastruktury, skierowanym także do wiadomości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Matyjaszczyk argumentuje m.in., że Częstochowa to bardzo ważne miasto dla układu komunikacyjnego południa Polski.

"Przez wiele lat borykaliśmy się z tego powodu z licznymi problemami, które są związane przede wszystkim z ogromnym natężeniem ruchu. Dlatego bardzo się cieszymy z budowy w naszym rejonie autostrady A1. Wierzymy, że znacząco odciąży ona nasze miasto. Wierzymy, że jej budowa przyniesie wielkie korzyści zarówno kierowcom przejeżdżającym przez Częstochowę, jak i nam, mieszkańcom. Wraz z okolicznymi gminami tworzymy ponad ćwierćmilionową aglomerację, która - mimo dużych inwestycji prowadzonych w ostatnich latach - ciągle boryka się ze znacznymi utrudnieniami w ruchu" - napisał prezydent.

Matyjaszczyk zachęca też mieszkańców miasta i okolic, dla których istotna jest kwestia bezpłatnej obwodnicy Częstochowy, aby przyłączyli się do jego apelu. Ze strony internetowej lepszakomunikacja.czestochowa.pl, tworzonej w celu przedstawienia działań i inicjatyw służących lepszej komunikacji drogowej, publicznej i rowerowej w mieście, można pobrać wzór listu skierowanego do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Poniedziałkowej prezentacji listu w sprawie bezpłatnej obwodnicy Częstochowy towarzyszyło przypomnienie ostatnich miejskich projektów na rzecz usprawnienia komunikacji, perspektyw czasowych budowy częstochowskiego odcinka A1, a także efektów pierwszej akcji na rzecz darmowej obwodnicy miasta, zainicjowanej już w 2011 r., kiedy rozpoczęły się pierwsze przymiarki do budowy częstochowskiego odcinka autostrady A1.

Z prośbą o komentarz do postulatów częstochowskiego samorządu PAP zwróciła się w poniedziałek do biura prasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które ma przygotować informację w tej sprawie.

Realizację betonowej autostrady A1 Częstochowa-Pyrzowice (56,9 km, podzielone na cztery odcinki) rozpoczęto na gruncie przyjętego przez poprzedni rząd Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Natomiast w październiku ub. roku minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk poinformował o skierowaniu do realizacji liczącego 81 km fragmentu autostrady A1 Tuszyn-Częstochowa. Po oddaniu powstającego już fragmentu Częstochowa-Pyrzowice (planowo ok. połowy 2019 r.) będzie to ostatni brakujący fragment A1, przebiegający w tzw. śladzie istniejących odcinków drogi krajowej nr 1 oraz autostrady A1. Całość może być gotowa najwcześniej około 2020 r.