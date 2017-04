Coraz bliżej końca prac na dwóch odcinkach S19

W sierpniu br. zostanie oddany na Podkarpaciu kolejny odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe. Ten ponad 6-kilometrowy fragment trasy będzie kosztował 342 mln zł.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Joanna Rarus, zaawansowanie robót mostowych sięga na tym odcinku ok. 90 proc. "Wykonawca wybudował już m.in. estakadę o długości 476 metrów, wykonał przejazdy gospodarcze i przejścia dla zwierząt. Na części obiektów zamontowano także balustrady oraz ułożono schody skarpowe" - dodała.

Rzeczniczka zaznaczyła, że w przerwie zimowej (od 15 grudnia do 15 marca) na poszczególnych obiektach wykonawca prowadził prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem kap chodnikowych, montowano krawężniki, balustrady oraz kolektory odwodnieniowe. "W najbliższym czasie wykonawca planuje zakończenie prac związanych z montażem pozostałych balustrad i barier ochronnych" - powiedziała.

Równie zaawansowane są prace drogowe, w tym wykopy i nasypy. Jak podkreśliła rzeczniczka, wykonawca zrealizował już prace związane ze wzmocnieniem podłoża pod nasypy oraz na dojazdach do obiektów inżynierskich.

"Zabezpieczono skarpy wykopów poprzez wykonanie palisady żelbetowej i koszy gabionowych. Wykonywano również prace związane z ekranami akustycznymi i przeciwolśnieniowymi. Na trasie zasadniczej położono już warstwy konstrukcji nawierzchni" - dodała.

Wciąż trwa m.in. budowa nasypu na węźle Rzeszów Południe w miejscowości Racławówka i wykopy w obrębie ul. Słoneczny Stok w Rzeszowie. Kontynuowane są roboty związane z wykonaniem odwodnienia drogi.

Rarus zaznaczyła, że do zakończenia kontraktu pozostała jeszcze m.in. budowa dróg dojazdowych, umocnienie rowów, nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonanie barier ochronnych. "Odcinek ten ma być gotowy w sierpniu br."- powiedziała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Szybciej, bo w czerwcu br. kierowcy będą mogli korzystać z innego podkarpackiego odcinka S19 Sokołów Małopolski-Stobierna.

Odcinek Świlcza-węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) będzie stanowił kolejną część tzw. autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Pozwoli m.in. na odsunięcie ruchu tirów od obszarów zabudowanych i centrum miasta, dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo na lokalnych drogach. Fragment ten będzie miał długość 6,3 km i będzie uzupełnieniem wykonanego już fragmentu S19 Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm Eurovia Polska i Warbud. Wartość kontraktu to 342 mln zł.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ - południe we wschodniej części kraju. Ma przebiegać od przejścia z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku.

Ma też być częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia, która przebiegać ma z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.