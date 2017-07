Będzie więcej dróg na Pomorzu. Ale jednej braknie

Blisko 300 kilometrów nowych dróg ma powstać na Pomorzu Zachodnim do 2023 roku - wynika z planów z szczecińskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Za pięć lat powinna być gotowa m.in. cała trasa S3 od Świnoujścia do Szczecina i S6 od Goleniowa do Koszalina.

Niestety, w Koszalinie droga S6 się skończy, rząd usunął z programu budowy jej dalszy ciąg w kierunku Trójmiasta, na terenie województwa pomorskiego. Od reszty kraju odcięty pozostanie m.in. Słupsk.



Rada Ministrów w połowie lipca br. przyjęła przedłożoną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Program zakłada wybudowanie w województwie zachodniopomorskim do końca 2023 r. 297,5 kilometrów nowych dróg.

Plany mówią o drodze ekspresowej S3 na całej długości od Świnoujścia do Szczecina, wraz z brakującymi fragmentami autostrady A6, S6 od Goleniowa do Koszalina, S11 od Koszalina do Bobolic, obwodnicy Wałcza oraz drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki na S10, obwodnicy Szczecinka na S11, a także obwodnicy Przecławia i Warzymic na DK 13.

Około 170 km spośród planowanych do 2023 r. 300 km dróg jest już w budowie, pozostałe odcinki są w przetargu lub w przygotowaniu - poinformował Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiej GDDKiA.

Obecnie budowane są drogi od Goleniowa do Koszalina wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa, a także obwodnica Wałcza i Szczecinka. Jeszcze w tym roku mają być podpisane umowy na odcinek S3 od Rzęśnicy do Brzozowa, przebudowę węzła Kijewo i odcinka Szczecin Dąbie - Rzęśnica autostrady A6, drugą jezdnię obwodnicy Kobylanki oraz obwodnicę Przecławia i Warzymic.

Jak podkreśla GDDKiA, to inwestycyjny rekord w regionie. Według Dyrekcji, nigdy nie było tylu nowych dróg w realizacji.

Droga S6 od Goleniowa do Koszalina powinna być gotowa już w 2019 r. - powiedział PAP Grzeszczuk. Jak dodał, zakończenie budowy obwodnicy Wałcza planowane jest na przyszły rok, obwodnicy Szczecinka - na 2019 r., a obwodnicy Przecławia i Warzymic - na 2021 r. Ukończenie drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki drogowcy planują na 2020 r.

Rządowy program zagwarantował także pieniądze na realizację dwóch nowych inwestycji, które są przygotowywane. To ponad trzydziestokilometrowy odcinek S3 Świnoujście - Troszyn, który domknie drogę S3 na całej długości. Odcinki S3 do granicy z Czechami albo już istnieją, są budowane, albo na etapie przetargów.

Cała S3 na Pomorzu Zachodnim powinna być gotowa w 2023 r. - zapowiedział Grzeszczuk.

Drugą inwestycją w programie, która uzyskała gwarancją finansowania, jest odcinek S11 Koszalin - Bobolice o długości około 48 kilometrów. Inwestycja pozwoli wyprowadzić z Koszalina wszystkie drogi krajowe. Nowa droga ominie także Bobolice, w których w wakacje tworzą się korki. Dla tej inwestycji trwa już opracowywanie koncepcji programowej. Odcinek ten ma być gotowy w 2023 r.