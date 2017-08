Będzie umowa na S7 od Krakowa. Pozostaną 4 km "dziury"!

Umowa na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 od Krakowa do granicy Małopolski z woj. świętokrzyskim powinna zostać podpisana jeszcze w tym roku - zapowiedział szef MIB Andrzej Adamczyk. Inwestycja nie będzie obejmować oprotestowanego fragmentu w rejonie Poradowa.

Jak podkreślił szef resortu infrastruktury i budownictwa w piątek na antenie Radia Kraków, budowa drogi S7, z wyłączeniem okolic Poradowa, otrzymała już decyzję środowiskową. "Mam nadzieję, że przetarg zostanie rozstrzygnięty wrzesień-październik; podpisujemy umowę na realizację drogi ekspresowej S7 w Małopolsce jeszcze w tym roku. Chcę to zrobić, jestem zdeterminowany i doprowadzimy do tego" - powiedział.

Protesty mieszkańców wsi Poradów w powiecie miechowskim dotyczące ok. 4-km fragmentu S7 projektowanego w rejonie ich miejscowości doprowadziły do uchylenia przez sąd decyzji środowiskowej.

"Podjąłem decyzję wraz z inżynierami i dyrekcją oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie: wyłączamy oprotestowany Poradów" - poinformował Adamczyk, zaznaczając jednocześnie, że wypracowywanie decyzji środowiskowej dla S7 od Krakowa do granicy Małopolski z woj. świętokrzyskim trwało 12 lat, a po orzeczeniu sądu pojawiło się zagrożenie, iż procedura ta potrwa kolejne lata.

Budowa nowego, blisko 56-km odcinka drogi ekspresowej S7 od Krakowa do granic Małopolski z woj. świętokrzyskim będzie realizowana w trzech częściach. Zainteresowane inwestycją firmy mogły składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na całość lub dowolnie wybraną liczbę odcinków realizacyjnych. Trasa budowana będzie w systemie "zaprojektuj i zbuduj", co oznacza, że wykonawca będzie odpowiadał za wszystkie etapy zadania.

Odcinek S7 objęty przetargiem podzielono na trzy części realizacyjne: odcinek od granicy woj. świętokrzyskiego do węzła Szczepanowice (bez węzła) - długość ok. 23 km; odcinek węzeł Szczepanowice (z węzłem) do węzła Widoma (z węzłem) - długości ok. 14 km, oraz odcinek węzeł Widoma (bez węzła) do granic Krakowa (z włączeniem do węzła Igołomska) - długości ok. 18 km.

Odcinek drogi ekspresowej S7 będzie liczył blisko 56 km. Wytyczono go od węzła "Igołomska" w Krakowie, przez Zastów, Widomą, Szczepanowice do Moczydła (granica z woj. świętokrzyskim). Trasa będzie przebiegać zupełnie nowym szlakiem, w trzech miejscach krzyżując się ze "starą" drogą krajową nr 7.

Obecnie w Małopolsce trwa budowa trzech odcinków górskiego fragmentu drogi ekspresowej S7 między Lubniem a Rabką w Małopolsce. Na liczącej 16,7 km trasie powstaje najdłuższy w Polsce, ponad 2-km tunel. Inwestycję podzielono na trzy odcinki: Lubień - Naprawa, Naprawa - Skomielna Biała wraz z budową tunelu i Skomielna Biała - Chabówka. Budowa poszczególnych odcinków tej trasy powinna się zakończyć w latach 2018-2021.

Droga krajowa nr 7 (na niektórych odcinkach S7) jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce przebiegającym od Gdańska do Rabki-Zdroju. Jej długość wynosi ok. 720 km. Nową trasę w większości zlokalizowano w miejscu istniejącej drogi krajowej nr 7, czyli w korytarzu trasy europejskiej E-77. Droga połączy aglomerację trójmiejską, warszawską i krakowską.