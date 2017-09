1250 km nowych dróg. To brzmi dumnie!

W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do roku 2025 realizowane są 92 inwestycje wartości 48,7 mld zł. Długość budowanych tras to 1250 km - wynika z rządowej informacji o stanie realizacji programu.

Zdjęcie Plan budowy obejmuje 1250 km nowych dróg /Jakub Wysocki /Reporter

Jak podano w informacji, zakończono budowę 19 zadań o wartości 6,76 mld zł i długości ok. 205 km. Z kolei w trakcie postępowań przetargowych znajduje się 51 zadań o wartości 27,95 mld zł i długości ok. 694 km, a na przetarg oczekują zadania o wartości 50,74 mld zł.

Rada Ministrów przyjęła w połowie lipca tego roku aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). W programie zwiększono limit wydatków na infrastrukturę drogową do 135 mld zł ze 107 mld zł.

W przyjętej aktualizacji zapewnione zostało dodatkowe finansowanie dla inwestycji znajdujących się w korytarzu Via Carpatia, tj. cały przebieg drogi ekspresowej S19 na terenie Polski. Innymi inwestycjami są te wspierające korytarz Via Carpatia, takie jak: budowa autostrady A2 od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej czy budowa S17 od miasta Piaski do granicy państwa z Ukrainą w Hrebennym.



Uzupełniono również sieć o brakujące i ważne z punktu widzenia strategicznego odcinki, takie jak np. odcinki S3: początkowy pomiędzy Troszynem a Świnoujściem oraz końcowy pomiędzy Bolkowem a granicą państwa w Lubawce.