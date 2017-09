Polak w fabrycznym zespole Toyoty!

W najbliższy weekend zostanie rozegrany 6-godzinny wyścig w Austin w Teksasie na torze Circuit Of The Americas. Zespół TOYOTA GAZOO Racing będzie w nim walczył o odzyskanie pozycji lidera w Mistrzostwach Świata Wyścigów Długodystansowych (FIA WEC). Za przygotowanie do startów bolidu Toyota TS050 Hybrid odpowiada ekipa mechaników z Toyota Motorsport GmbH, firmy specjalizującej się w budowie samochodów wyczynowych Toyoty. Jednym z inżynierów pracujących w TMG jest nasz rodak - Rafał Pokora.



Co należy zrobić, aby znaleźć się w fabrycznym zespole startującym między innymi w 24- godzinnym wyścigu Le Mans? Rafał Pokora - będący inżynierem w Toyota Motorsport GmbH ukończył Politechnikę Poznańską. Swoją karierę zaczynał w zespołach GT oraz w Le Mans Prototype. Obecnie zajmuje się w TMG przygotowywaniem bolidów do wyścigów długodystansowych.



- Jeżeli chce się coś robić od początku do końca profesjonalnie, to trzeba trafić do profesjonalnego zespołu. W Toyota Motorsport GmbH odpowiedzialny jestem między innymi za specyfikację techniczną samochodu, za to w jaki sposób jest on przygotowywany do wyścigu, a w ostateczności także za jego osiągi i wyniki. Podczas samego wyścigu jestem odpowiedzialny za komunikację z kierowcami i za samą już strategię - powiedział podczas ekskluzywnego wywiadu Rafał Pokora.