Youngtimer i klasyk na zawody – który model wybrać?

Nissan Micra jest niewielki, zwrotny i na pierwszy rzut oka nie nadaje się do startu w zawodach torowych. Ta powszechna opinia nie przeszkadza jednak jego właścicielom w dobrej zabawie i doskonaleniu się jako kierowcy. Zaletą tego modelu jest cena. Auto można bez większych problemów kupić za około 1,8 do 2,5 tys. zł. Najdroższe egzemplarze to wydatek na poziomie około 5 tys. zł, ale jest ich niewiele. Pod maską tego samochodu pracuje silnik benzynowy o pojemności 1 l (50 lub 60 KM) oraz 1,3 l (75 KM). Mniejsza jednostka oferuje przyspieszenie od zera do 100 km/h w czasie 15,5 sekundy, większa jest o 3,5 sekundy szybsza. Nie jest to może demon prędkości, ale idealnie nadaje się do stawiania pierwszych kroków podczas zawodów torowych. W 2016 roku podczas Classic Auto Cup startował jeden taki egzemplarz.