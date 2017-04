WRC. Neuville triumfuje na Korsyce, Ogier drugi

Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 WRC) wygrał Rajd Korsyki, czwartą rundę mistrzostw świata. Obrońca tytułu, czterokrotny mistrz świata Francuz Sebastien Ogier (Ford Fiesta WRC) zajął drugie miejsce ze stratą 54,7 s i utrzymał się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej.



Trzecie miejsce zajął Hiszpan Dani Sordo jadący Hyundaiem I20 WRC - strata 56 s, który z drugiej na trzecią pozycję spadł na ostatnim odcinku specjalnym Porto Vecchio-Palombaggia (10,2 km), na którym był wolniejszy od Ogiera o 3,8 s.

28-letni Neuville, który odniósł trzecie w karierze zwycięstwo w rundzie mistrzostw świata, jest czwartym kierowcą triumfującym w tegorocznej rundzie mistrzostw świata.

W styczniu w pierwszej - rajdzie Monte Carlo wygrał Ogier, w drugiej w lutym w Szwecji triumfował Fin Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC), a w trzeciej pod koniec marca w Meksyku Brytyjczyk Kris Meeke (Citroen C3 WRC).

Na Korsyce Meeke miał sporego pecha. Na szóstym OS-ie w jego samochodzie doszło do awarii, pod maską pojawiły się płomienie. Pomimo tego dojechał do mety, gdzie ogień został ugaszony, ale później doszło do awarii silnika i Brytyjczyk nie dotarł na start kolejnej próby. Jego zespół poinformował, że załoga wycofała się z dalszej rywalizacji.

Dzięki temu prowadzenie w rajdzie objął Neuville, który w sobotę wygrał trzy z czterech odcinków specjalnych. Belg miał sporo szczęścia, gdyż w samochodzie coraz szybciej jadącego Ogiera pojawiły się problemy techniczne. Francuz dotarł do mety sobotniego etapu mając prawie 40 s straty do Belga i w niedzielę, gdy rozegrano tylko dwa OS-y, już jej nie odrobił.

"To jest niesamowite uczucie, gdy się wygrywa. Dziękuję zespołowi, który we mnie wierzył. Po pierwszym dniu nie byłem wcale pewny, że staniemy na podium. Teraz jest na nim nas dwóch. Jestem bardzo zadowolony" - powiedział Neuville na mecie.

Hyundai zanotował czwarte w karierze zwycięstwo w rundzie mistrzostw świata. Nowy model I20 WRC przygotowany na sezon 2017 - zgodnie z zapowiedziami - jest konkurencyjny w stosunku do innych zespołów.



Tuż za podium znalazł się Latvala, który jedzie debiutującym w mistrzostwach świata Yarisem WRC. "Trochę zabrakło do podium, szkoda... Może będziemy więcej szczęścia w następnych rajdach" - podkreślił Fin.

Liderem mistrzostw świata pozostał Ogier, który ma 86 punktów i o 13 wyprzedza Latvalę. Na trzecie miejsce awansował Neuville - 53 pkt. Ogier i Latvala to byli kierowcy mistrzowskiego teamu Volkswagen, który po sezonie 2016 niespodziewanie wycofał się z rywalizacji. Trzecim kierowcą tego zespołu był Norweg Andreas Mikkelsen, który na sezon 2017 nie podpisał kontraktu na starty w całym cyklu.

Rajd Korsyki był czwartą rundą tegorocznych mistrzostw świata. Następną, piątą będzie Rajd Argentyny od 28 do 30 kwietnia, natomiast ósmą Rajd Polski (30 czerwca - 2 lipca) na szutrowych trasach w rejonie Mikołajek.

Wyniki Rajdu Korsyki:

1. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai I20 WRC) 3:22.53,4

2. Sebastien Ogier (Francja/Ford Fiesta WRC) strata 54,7 s

3. Dani Sordo (Hiszpania/Hyundai I20 WRC) 56,0

4. Jari-Matti Latvala (Finlandia/Toyota Yaris WRC) 1.09,6

5. Craig Breen (Irlandia/Citroen C3 WRC) 1.09,7

6. Hayden Paddon (Nowa Zelandia/Hyundai I20 WRC) 2.16,3

7. Andreas Mikkelsen (Norwegia/Skoda Fabia R5) 8.10,7 (1. m. w WRC2)

8. Teemu Suninen (Finlandia/Skoda Fabia R5) 9.17,0 (2. m. w WRC2)

Czołówka klasyfikacji generalnej MŚ (po 4 z 13 rajdów):

1. Sebastien Ogier (Francja) 86 pkt

2. Jari-Matti Latvala (Finlandia) 73

3. Thierry Neuville (Belgia) 53

4. Ott Taanak (Estonia) 48

5. Dani Sordo (Hiszpania) 45

6. Craig Breen (Irlandia) 31

7. Kris Meeke (W. Brytania/Citroen C3 WRC) 27

8. Hayden Paddon (Nowa Zelandia) 25