Volkswagen wraca do rajdów!

Volkswagen pracuje nad rajdowym samochodem klasy R5, który oparty będzie na Polo GTI.

Po tym, jak niemal równy rok temu Volkswagen zaszokował świat sportów motorowych ogłaszając decyzję o wycofaniu z rywalizacji w rajdach samochodem WRC, niemiecki koncern ogłosił chęć powrotu na rajdowe trasy samochodem klasy R5, a więc w klasie WRC 2.



Volkswagen nie zamierza jednak wystawiać fabrycznego zespołu. W drugiej połowie 2018 roku firma z Wolfsburga zaoferuje Polo R5 już istniejącym zespołom rajdowym.



Auto jest przeznaczone do startów w rajdowych mistrzostwach odbywających się na całym świecie, w tym także w Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA w klasie WRC 2. Wyobrażenie o tym, jak będzie wyglądało nowe rajdowe Polo daje prezentowany szkic.



- Przygotowując Polo GTI R5 mamy nadzieję przenieść nasze doświadczenia poparte zdobyciem czterech mistrzowskich tytułów do rajdów, w których startują prywatne zespoły i zaoferować najwyższej klasy auto wyczynowe zdolne zwyciężać w rajdach od serii narodowych po Mistrzostwa Świata - stwierdził dyrektor Volkswagen Motorsport, Sven Smeets. - Do czasu pierwszego startu w przyszłym roku będziemy poddawać Polo GTI R5 intensywnym testom, by przygotować je do jazdy w różnych warunkach drogowych na całym świecie.



Intensywne prace nad Polo GTI R5 trwają od początku roku i jeszcze w tym roku odbędą się pierwsze jazdy testowe. Konstruktorzy czerpią z doświadczeń zebranych podczas ery zwycięstw Volkswagena w Rajdowych Mistrzostwach Świata - w prace nad GTI R5 jest zaangażowany dyrektor techniczny Volkswagen Motorsport - Francois-Xavier "FX" Demaison, ojciec Polo R WRC.



Gerard Jan de Jongh, jako główny inżynier projektu, także wnosi do tych prac swoją bogatą wiedzę. Wcześniej Holender był inżynierem Sebastiena Ogiera, który cztery razy z rzędu zdobył z Volkswagenem tytuł rajdowego mistrza świata w klasyfikacji kierowców.



Zgodnie z przepisami klasy R5, Volkswagen Polo GTI R5 jest wyposażony w czterocylindrowy silnik z turbosprężarką i w bezpośredni wtrysk benzyny o mocy 270 KM. Ponadto ma napęd na cztery koła, sekwencyjną pięciobiegową wyczynową przekładnię i bogaty pakiet wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa.

W ramach powołanej przez FIA w 2012 roku klasy R5 prywatni kierowcy oraz zespoły mogą ścigać się stosunkowo niedrogimi, a jednocześnie mocnymi rajdówkami w narodowych, regionalnych i międzynarodowych mistrzostwach.



Przypomnijmy, że po wycofaniu się Volkswagena z WRC, jedynym sportowym polem działalności borykającego się skutkami afery spalinowej koncernu były wyścigi, w których startował Golfa GTI TCR.