Udany debiut Dusterów na Poligonie Drawskim

4 godziny, 47 minut i 45 sekund - tyle zajęło zespołowi Krzysztof Wicentowicz - Bartek Boba pokonanie trzech odcinków specjalnych pierwszej edycji Dacia Duster Elf Cup 2017, która odbyła się na poligonie w Drawsku Pomorskim podczas rajdu Columna Medica Baja Drawsko.

Drugą lokatę na swoje konto wpisał Konrad Sznajder, utrzymując pozycję uzyskaną na prologu. Na trzecie miejsce wysunęła się Magda Zając, która jechała równym, ale szybkim tempem.

Wśród ekip Dacii Dusterów nie brakowało emocjonujących momentów. Kasia Makowska na szybkiej partii OS 3 zaliczyła dachowanie i musiała skorzystać z pomocy serwisu. Tomek Baranowski w czasie wyprzedzania innej załogi wjechał w dużą dziurę i unieruchomił silnik.

Bartek Boba: To był fantastyczny rajd, pojechaliśmy z Krzyśkiem czysto, uniknęliśmy błędów i stąd dobre miejsce. Jednak muszę podkreślić, że wynik to nie tylko nasza zasługa, ale całego teamu. Jesteśmy pod wrażeniem, bo Dacia daje dużo przyjemności z jazdy, a przy okazji jest komfortowa i konkurencyjna. W Pucharze panuje świetny rajdowy klimat, a oprócz rywalizacji odczuwa się przyjazną atmosferę. To był bardzo udany weekend.

Magda Zając: To był mój debiut, nie wiedziałam, czego się spodziewać, ale było bardzo fajnie. Genialna impreza, samochód świetnie się sprawował. Terenówką jeżdżę od dawna, ale nigdy na czas. To jest dla mnie nowość, że ścigamy się, porównujemy czasy. I to jest właśnie genialne, można poczuć adrenalinę.

Druga runda Dacia Duster Elf Cup 2017 odbędzie się podczas Baja Carpathia (5-7 maja) w Stalowej Woli.

Dacia Duster Elf Cup to rajdy typu cross-country. Dla biorących w nich udział zawodników prawo jazdy to nie tylko dokument. to przepustka do przygody. Każdy z nich posiada Dacię Duster w wersji Cup, czyli fabrycznie zmodyfikowany samochód z homologacją sportową. Dacia Duster Cup jest częścią Rajdowego Pucharu Polski Samochodów Terenowych. Co to oznacza? Wyniki każdego rajdu liczą się do klasyfikacji generalnej RPPST.