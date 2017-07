Toyota i sport? To długa historia

Toyota GAZOO Racing walczy o najwyższe trofea w różnych dyscyplinach sportów motorowych. Jednocześnie firma wspiera sportowców amatorów, oferując im samochody rajdowe i wyścigowe skonfigurowane w Toyota Motorsport GmbH w Kolonii. Na tym nie koniec – fani wyścigów długodystansowych mogą próbować swoich sił w pucharze GT86 Cup VLN na torze Nürburgring.

Zdjęcie Toyota GT86 Cup /

Toyota już od lat 50. działa z przekonaniem, że sporty motorowe to jednocześnie sposób na rozwój technologii oraz na rozbudzanie zamiłowania do motoryzacji. Dlatego z myślą o kierowcach amatorach organizuje profesjonalne wyścigi na słynnym torze Nürburgring. Pod szyldem Toyoty co roku odbywa się TMG GT86 Cup - puchar dla entuzjastów modelu GT86 w ramach niemieckiej serii wyścigów długodystansowych VLN. Dzięki inicjatywie Toyoty prywatni kierowcy mogą przy niewielkich kosztach uczestniczyć w jednych z największych mistrzostw GT w Europie. Zwodnicy startują coupe GT86 w wyścigowych specyfikacjach, m.in. wersją Toyota GT86 CS-Cup, opracowaną przez Toyota Motorsport GmbH.

W przeddzień 4. rundy sezonu, która zostanie rozegrana na torze Nürburgring 8. lipca, trzy zespoły w czołówce pucharu dzieli od siebie tylko jeden punkt. Zespół Milltek Racing (44 pkt.) jest liderem pucharu od pierwszego wyścigu sezonu, jednak do dziś początkowa przewaga tego debiutującego w tym roku teamu stopniała do 1 punktu. Broniący tytułu zespół Toyota Swiss Racing, dzięki zwycięstwu w trzeciej rundzie jest o krok od wysunięcia się na prowadzenie. Frédéric Yerly zdobył dodatkowe 6 punktów dzięki trzem pole positions pod rząd.

Leutheuser Racing & Events zajmuje trzecią pozycję w rankingu pucharu. Zespół zwyciężył w pucharze w 2013 roku i mimo że nie wygrał jeszcze żadnego wyścigu w tym sezonie, zdobył sporo punktów dzięki bardzo dobrej, równej jeździe, zajmując w trzecim wyścigu 2. miejsce.

Wyścigi długodystansowe na światowym poziomie

Zainteresowanie Toyoty wyścigami długodystansowymi nie kończy się na niemieckiej serii VLN. Fabryczny zespół Toyoty odnosi sukcesy w Mistrzostwach Świata Wyścigów Długodystansowych (FIA WEC), w których startuje hybrydowymi bolidami TS050 Hybrid o mocy 1000 KM. Toyota jest obecna w serii od początku jej istnienia po reaktywacji, tj. od 2012 roku. Wówczas japońska marka zaskoczyła wszystkich, wprowadzając na tor hybrydowy bolid TS030. W tym sezonie Toyota wygrała 2 z 3 wyścigów rozegranych do tej pory, zajmując na torze Spa-Francorchamps pierwsze i drugie miejsce. W 2014 roku TOYOTA GAZOO Racing zdobyła podwójne mistrzostwo świata - kierowców dla Sebastiena Buemiego i Anthony’ego Davidsona oraz producentów. W najbliższym czasie będzie można kibicować kierowcom Toyoty w 6-godzinnym wyścigu na torze Nürburgring.

Mistrzostwa Świata w rajdach

W tym roku zespół TOYOTA GAZOO Racing zadebiutował w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Jari-Matti Latvala prowadzący Yarisa WRC po zwycięstwie w Rajdzie Szwecji i drugim miejscu w Rajdzie Monte-Carlo i Rajdzie Sardynii oraz po wygranym Power Stage w Rajdzie Polski zajmuje 3. miejsce w tabeli. Choć zespół dopiero zbiera doświadczenia i wciąż doskonali samochód, fiński kierowca ma duże szanse na podium w klasyfikacji generalnej. Od 27 do 30 lipca Latvala oraz jego dwaj koledzy z zespołu Toyoty, Juho Hänninen i Esapekka Lappi, zmierzą się z kolejnym rajdowym wyzwaniem we własnym kraju w Rajdzie Finlandii.

Rajdówka na sprzedaż

TOYOTA Motorsport GmbH (TMG) ma ofertę także dla prywatnych zespołów startujących w rajdach. W 2015 roku model Toyota GT86 CS-R3 przeszedł homologację i tym samym stał się pierwszym nowym samochodem rajdowym z napędem na tylną oś, który otrzymał homologację FIA w XXI wieku. GT86 CS-R3 powraca do znakomitej rajdowej tradycji Toyoty. Należący do TMG zespół TOYOTA Team Europe odnosił swoje pierwsze sukcesy w latach 80. za kierownicą tylnonapędowej Celiki Twincam Turbo, która wielokrotnie wygrała Rajd Safari.

CS-R3 napędza dwulitrowy, wolnossący silnik benzynowy typu bokser o mocy zwiększonej do 232 KM i momencie obrotowym 235 Nm. Aby przystosować go do wymagań przepisów R3, konieczne było zmniejszenie stopnia sprężania w stosunku do stosowanego w samochodach seryjnych. Sportowe wrażenia zwiększa sześciostopniowa sekwencyjna skrzynia biegów firmy Drenth, przeznaczona specjalnie do samochodów z tylnym napędem. Auto otrzymało również mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu. Samochodem tym startuje m.in. Luca Rossetti, trzykrotny mistrz Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA ERC), który wraz z pilotką Eleonorą Mori w Transilvania Rally 2017 zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji TER 2WD.

Samochód stworzony do driftu

Toyota GT86 jest wyjątkowym samochodem w świecie sportów motorowych ze względu na tylny napęd oraz umieszczony z przodu wolnossący silnik typu bokser, który dodatkowo obniża środek ciężkości samochodu. Z tego względu auto jest bardzo cenione w gronie kierowców driftingowych. Mistrzem tej dyscypliny jest wszechstronnie utalentowany Jakub Przygoński, Driftingowy Mistrz Polski 2015 roku i zdobywca rekordu Guinnessa w prędkości jazdy w drifcie w 2013 roku. Swoje sukcesy na tym polu polski kierowca odnosi za kierownicą zmodyfikowanej Toyoty GT86 z silnikiem o mocy 1060 KM, a pobity już dziś rekord prędkości w uślizgu ustanowiony przez Przygońskiego wyniósł 217,97 km/h.

Rekord Guinnessa w długości driftu także został pobity za kierownicą Toyoty GT86. Udało się to Jesse Adamsowi, dziennikarzowi motoryzacyjnemu z RPA, który utrzymał auto w poślizgu przez 5 godzin i 46 minut, na dystansie 165,04 km.