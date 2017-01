Robert Kubica znów się ściga!

Polskiego kierowcę zobaczymy za kierownicą Porsche 911 GT3 R podczas 24-godzinnego wyścigu w Dubaju.

24H Dubai, który z roku na rok gromadzi coraz silniejszą stawkę zapoczątkuje sezon wyścigowy Endurance. Trwający równą dobę wyścig odbędzie się w dniach 12-14 stycznia.

W najszybszej klasie A6 jednym z pretendentów do zwycięstwa będzie polska ekipa Förch Racing powered by OLIMP jadąca 500-konnym Porsche 911 GT3 R. Trzonem zespołu ma być jego najnowszy nabytek - Robert Kubica, który testował już samochód w grudniu na hiszpańskim torze Circuit de Catalunya.

Towarzyszyć mu będzie stały uczestnik cyklu Porsche Mobil 1 Supercup, Robert Lukas oraz dwukrotny wicemistrz Polski w Porsche Platinum GT3 CCCE, Marcin Jedliński. Do tej trójki dołączą: fabryczny kierowca Porsche Wolf Henzler, a także Meksykanin Santiago Creel. Prawdopodobnie jednym ze zmienników będzie znany z gościnnych startów w polskiej edycji challenge’u Porsche, Chris Bauer.

Marcin Jedliński tak skomentował wspólny start z Kubicą: Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w Dubaju do naszej ekipy dołączy Robert Kubica, który miał okazję testować nasze Porsche miesiąc temu podczas testów w Hiszpanii. Wszyscy w zespole byli pod ogromnym wrażeniem jego stylu jazdy. Robert zawiesił poprzeczkę tak wysoko, że naszym marzeniem stało się zaangażowanie go do teamu na 24-godzinny wyścig w Dubaju, w którym jeszcze nigdy nie startował.

W podobnym tonie wypowiadał się Robert Lukas: Cóż mogę powiedzieć - to wielki zaszczyt, że na 24-godzinny wyścig w Dubaju dołączy do nas Robert Kubica, z którym mieliśmy okazję współpracować przed miesiącem na torze Circuit de Catalunya pod Barceloną. Nie ma co ukrywać, że Robert to chodząca encyklopedia wyścigów i jestem przekonany, że współpraca z nim zaprocentuje nie tylko w Dubaju, ale i w dalszej części sezonu, zwłaszcza podczas moich startów w Porsche Mobil 1 Supercup. Po raz pierwszy jedziemy do Dubaju mając tak silny skład i topowy samochód GT3, który z pewnością pozwoli nam walczyć o końcowe zwycięstwo. Trzeba jednak pamiętać, że wyścigi Endurance rządzą się swoimi prawami i bardzo istotne jest w nich szczęście. Liczę jednak, że nasze wieloletnie doświadczenie ze startów w Dubaju w tym roku zaprocentuje i pokażemy się z jak najlepszej strony.

Tegoroczne plany Förch Racing zakładają starty w pełnym cyklu 24H Endurance Series. Oprócz Dubaju, w kalendarzu znalazły się rundy organizowane na włoskim torze Muglello, austriackim Red Bull Ringu, francuskim Paul Ricard, włoskiej Imoli, portugalskim Portimao, a w drugi weekend listopada sezon zakończy 24-godzinny wyścig na torze Circuit of the Americas w stolicy Teksasu, Austin.

Za każdym razem wystawiane będzie jedno Porsche 991 GT3 R, a w roli podstawowych kierowców wystąpią Robert Lukas i Marcin Jedliński. W pozostałych rundach dołączy do nich któryś z fabrycznych zawodników Porsche.

Drugim polskim samochodem w 24H Dubai będzie Porsche 991 GT3 Cup zgłoszone przez OLIMP Racing by Lukas Motorsport. Za jego sterami zasiądą Igor Waliłko, Patrick Eisemann i Wolfgang Triller. Być może będą oni mogli liczyć na wsparcie ze strony Roberta Lukasa i Marcina Jedlińskiego.