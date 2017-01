Rajdowe Mistrzostwa Świata 2017 - wszystko już wiadomo. Prawie

Uroczystym startem pod kasynem w Monaco rozpocznie się 85. edycja Rajdu Monte Carlo, która zainauguruje 45. sezon Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC). Na odcinkach specjalnych pierwszej rundy zobaczymy nową generację samochodów WRC, nowe składy zespołów fabrycznych, a także powracającą do rywalizacji ekipę Toyoty. Choć na liście zgłoszeń nie ma Polaków, w Rajdzie Monte Carlo będziemy mieć mocny, dobrze widoczny, akcent polski.

Ubiegłoroczna decyzja Volkswagena o skasowaniu programu w WRC wywołała spore zamieszanie w środowisku. Szefostwo niemieckiej ekipy z dnia na dzień wyłączyło prąd w dziale sportu odpowiedzialnym za Rajdowe Mistrzostwa Świata, co spowodowało duże turbulencje na rynku kierowców bez ważnych kontraktów.

Najlepszy kierowca do wzięcia...

Najbardziej zacięty bój toczył się - rzecz to oczywista - o aktualnego mistrza świata, Sebastiena Ogiera. Francuz po zakończeniu sezonu 2016 bezrobotny był tylko przez dwa tygodnie, a po testach Toyoty i Forda ostatecznie zdecydował się na roczny kontrakt za kierownicą Fiesty WRC, w półfabrycznym zespole M-Sport Malcolma Wilsona. Bez wątpienia Brytyjczyk jest największym zwycięzcą poprzedniego sezonu. Udało mu się zbudować nową generację samochodu WRC, a na dodatek pozyskać najlepszego obecnie kierowcę w stawce WRC. Patrząc na potencjał zespołu i zawodnika stawianie tego duetu na najwyższym stopniu podium klasyfikacji kierowców i producentów w sezonie 2107 wydaje się być jak najbardziej uzasadnione.

Partnerami Francuza w zespole M-Sport będą Estończyk Ott Tanak oraz Brytyjczyk Elfyn Evans. Ten drugi zdobywać będzie punkty w klasyfikacji producentów, choć - w przeciwieństwie do Ogiera i Tanaka jeżdżących na Michelinach - używać będzie ogumienia firmy DMACK. I tu właśnie pojawia się akcent polski. Autorem projektu oklejenia samochodu Evansa jest Polak, Zbigniew Malczyk ze skoczowskiej firmy Abstraxi - Fiesta WRC wygląda rewelacyjnie!

Kolejnym kierowcą, który pod koniec zeszłego roku musiał pilnie szukać nowego pracodawcy jest Jari Matti Latvala. Fin po rozwiązaniu kontraktu z Volkswagenem został zatrudniony w zespole Toyoty. Bez wątpienia pomogła mu dobra znajomość z szefem ekipy Gazoo Racing, Tommim Makinenem. Rodak Latvali wyciągnął pomocną dłoń i w ten oto sposób szósty kierowca sezonu 2016 najbliższe dwa lata spędzi zespole Toyoty, która po 17-letniej przerwie wraca do rywalizacji na odcinkach Rajdowych Mistrzostw Świata. Już od początku sezonu japońska ekipa wystawiać będzie dwa auta (drugim pojedzie Fin Juho Hanninen), a w połowie roku również trzeciego Yarisa WRC, w którym zobaczymy Essapekę Lappiego (mistrza Świata WRC2 z 2016 roku).

Stabilny skład - już o kilku sezonów - prezentują zespołu Hyundaia i Citroena. Koreańczycy utrzymali swoich kierowców, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w pracach rozwojowych nowego i20 WRC. Na starcie pierwszej rundy tegorocznej edycji WRC zobaczymy zatem wicemistrza świata 2016 Thierrego Neuvilla, Nowozelandczyka Haydena Paddona oraz Hiszpana Daniego Sordo. We wszystkich rundach Hyundai wystawi trzy samochody i to jest bardzo dobra wiadomość dla kibiców.

Citroen rozpocznie sezon 2017 w składzie dwuzałogowym. Podstawowym kierowcą w nowym C3 WRC będzie Brytyjczyk Kris Meeke, zwycięzca dwóch mistrzowskich rund (Portugalia, Finlandia) w 2016 roku. Za kierownicą drugiego zmieniać będą się Craig Breen (IRL) oraz Stephane Lefebvre (Francja), startując naprzemiennie również poprzedniej generacji autem WRC (DS3 WRC). Od połowy roku francuski zespół wystawiać trzy samochody WRC w najnowszej specyfikacji.

W kategorii niespodzianki, ale tej o negatywnym wydźwięku, można traktować brak miejsca w zespole fabrycznym dla trzeciego kierowcy poprzedniego sezonu. Po rezygnacji Volkswagena Andreas Mikkelsen pozostał bez angażu, co dziwi tym bardziej, że w 2016 roku wygrał dwie rundy, prezentując znakomite tempo i skuteczność. W Rajdzie Monte Carlo Norweg dołączy do fabrycznej ekipy Skody i powalczy o punkty w kategorii WRC2 (Fabia R5).

Jak się jednak okazuje, być może w trakcie sezonu Mikkelsena zobaczymy w najnowszej generacji WRC i to na dodatek w Volkswagenie. Niemiecki producent co prawda oficjalnie wycofał się z rywalizacji, ale szefostwo ekipy z Wolfsburga zadeklarowało, że jeśli pozyska sponsora z odpowiednim budżetem Polo WRC w specyfikacji 2017 pojawi się na odcinkach specjalnych. I właśnie tutaj swojej szansy upatruje Mikkelsen, który mocno pracuje nad powstaniem prywatnej ekipy z autami Volkswagena.

Nowe regulaminy, nowe auta

Zawody w Monaco zainaugurują erę nowych samochodów WRC. Auta zbudowane według regulaminu na 2017 rok od poprzedniej generacji różnią się nie tylko bardziej agresywnym wyglądem, ale także bardziej zaawansowaną techniką w układzie przeniesienia napędu.

W stosunku do poprzednich modeli, aktualne WRC-aki mają bardziej rozbudowany pakiet aerodynamiczny. Dzięki dużym dyfuzorom, spojlerom i zwiększonym wymiarom, nowe samochody WRC wyglądają zadziorniej, a jeśli dołożymy do tego lepsze osiągi, to po prostu będą bardziej atrakcyjne dla kibiców.

Wspomniana poprawa osiągów możliwa była między innymi dzięki zwiększeniu średnicy zwężki (z 33 do 36 mm) w układzie dolotowym silników turbodoładowanych silników o pojemnościach 1600 centymetrów sześciennych, auta WRC 2017 dysponują mocą około 380 koni mechanicznych. Optymalizacja pracy silnika pozytywnie wpłynęła również na moment obrotowy, a to w prosty sposób przełożyło się na parametry trakcyjne. Dość powiedzieć, że według nieoficjalnych informacji nowe auta WRC są szybsze od poprzedników nawet o 1 sekundę na kilometrze. Wynik ten zweryfikujemy już niedługo na odcinkach Rajdu Monte Carlo.

Rajd Polski znowu na Mazurach

Podobnie jak w sezonach 2009, 2014-2016, również w tym roku Rajd Polski stanowić będzie rundę światowego czempionatu. Najlepsi kierowcy przyjadą do Mikołajek na przełomie czerwca i lipca, by na mazurskich odcinkach walczyć o punkty we wszystkich klasyfikacjach bieżącego sezonu.

W 2016 roku na Mazurach wygrał Andreas Mikkelsen. W tym roku Norwega co prawda może zabraknąć na liście startowej, ale chrapkę na kolejne zwycięstwo na pewno będzie miał Sebastien Ogier. W tegorocznych wynikach Franbcuzowi pomóc może dość istotna zmiana regulaminowa. Lider mistrzowskiej tabeli będzie otwierał stawkę tylko podczas pierwszego etapu. Drugiego i trzeciego dnia kolejność startu ustalana będzie według aktualnych wyników danej rundy.

Marek Wicher

Składy zespołów walczących o mistrzostwo Świata

M-Sport WRT (Fiesta WRC)

Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (F)

Ott Tanak/Martin Jarveoja (EST)

Elfyn Evans/Daniel Barrit (GB)

Hyundai Motorsport (i20 WRC)

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (B)

Hayden Paddon/John Kennard (NZL)

Dani Sordo/Marc Marti (E)

Citroen Total Abu Dhabi WRT (C3 WRC)

Kris Meeke/Paul Nagle (GB)

Stephane Lefebvre/Gabin Moreau (F)

Craig Breen/Scott Martin (IRL/GB)

Toyota Gazoo Racing (Yaris WRC)

Jari Matti Latvala/Mikka Anttila (FIN)

Juho Hanninen/Kaj Lindstrom (FIN)

Kalendarz Rajdowych Mistrzostw Świata 2017

Rajd Monte Carlo 19-22.01

Rajd Szwecji 9-12.02

Rajd Meksyku 9-12.03

Rajd Francji 6-9.04

Rajd Argentyny 27-30.04

Rajd Portugalii 18-21.05

Rajd Włoch 8-11.06

Rajd Polski 29.06 - 2.07

Rajd Finlandii 27-30.08

Rajd Niemiec 17-20.08

Rajd Hiszpanii 5-8.09

Rajd Wielkiej Brytanii 26-29.10

Rajd Australii 16-19.11