Rajd Rzeszowski 2017: Francuzi wygrywają polską rundę Mistrzostw Europy

Najszybsi na czterech z sześciu dzisiejszych odcinkach specjalnych, Bryan Bouffier i Gilbert Dini (Ford Fiesta R5) wygrali Rajd Rzeszowski, rundę mistrzostw Europy oraz Polski. Dla Bouffiera to piąty w karierze triumf w podkarpackich zawodach. Drugie miejsce zajęli Kajetanowicz i Baran (Ford Fiesta R5), a na trzecim finiszowali Niemcy Griebel i Kopczyk (Skoda Fabia R5).

Rajd Rzeszowski to impreza bardzo ważna dla Bryana Bouffiera. To właśnie na trasach wokół stolicy Podkarpacia Francuz przed dziesięcioma laty debiutował w Rajdowych Mistrzostwach Polski i trzeba od razu zaznaczyć - był to debiut zwycięski. Bouffier wygrywał rzeszowskie zawody w latach 2007, 2010, 2011 oraz 2015, a w tym roku dołożył do tego piąte zwycięstwo.

- To wyjątkowe miejsce - mówił na mecie w Rzeszowie Bryan Bouffier. - To właśnie tutaj zaliczyłem swoją pierwszą rundę Mistrzostw Polski, co później zaowocowała czterema tytułami w klasyfikacji generalnej. Piękne wspomnienia. Tegoroczna edycja była naprawdę trudna. Było bardzo gorąco, a niezwykle mocna konkurencja wymuszała pełną koncentrację przez cały dystans. Dobry wynik w Rzeszowie pomógł w podjęciu ważnej decyzji: zaliczymy wszystkie trzy pozostałe do końca sezonu rundy Mistrzostw Polski.

Przed rokiem pierwsi, tym razem Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran musieli zadowolić się drugim miejscem w polskiej rundzie Mistrzostw Europy. Na otarcie łez ekipie Lotos RT pozostaje fakt, że dzięki punktom zdobytym w Województwie Podkarpackim, dwukrotni mistrzowie Starego Kontynentu awansowali na pozycje liderów tegorocznych zmagań.

- Mimo drugiego miejsca jestem zadowolony - stwierdził w Rzeszowie Kajetanowicz. - Może za bardzo chciałem wygrać w domowym rajdzie i to zrobiło różnicę. Teraz prowadzimy w ME i to jest najważniejsze. Dziękuję całemu zespołowi za ciężką pracę.

Najniższy stopień podium zajęli w Rzeszowie Marijan Griebel oraz Stefan Kopczyk (Skoda Fabia R5). Niemcy byli również najszybsi w klasyfikacji Junior U28.

- Dzisiaj ze Stefanem kręciliśmy niezłe czasy - cieszył się z wyniku Griebel. - To był znakomity weekend, a my mieliśmy dużo radości z jazdy Skodą Fabią po tych odcinkach.

Tuż za podium Mistrzostw Europy znaleźli się Grzegorz Grzyb i Bogusław Browiński (Skoda Fabia R5), którzy jednocześnie zajęli trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej rundy Mistrzostw Polski. Piąta pozycja przypadła duetowi Sylvian Michel/Jerome Degout (również w Fabii R5).

Na siódmym miejscu sklasyfikowano wciąż urzędującego mistrza Polski, Łukasza Habaja (Ford Fiesta R5). Na dziewiątym dotychczasowego lidera czempionatu Starego Kontynetu, Portugalczyka Bruno Magalhaesa (Skoda Fabia R5), a punktowaną dziesiątkę zamknął Tomasz Kasperczyk (Ford Fiesta R5), pilotowany przez Damiana Sytego.

Najszybszą załogą “ośki" okazali się juniorzy Opla, Finowie Jari Huttunen/Antti Linnaketo (Adam R2). Trzecie miejsce w tej klasyfikacji wywalczyli Aleks Zawada z Grzegorzem Dachowskim (Opel Adam R2)

W klasyfikacji Mistrzostw Europy prowadzi Kajetan Kajetanowicz (108 punktów). Na prowadzeniu w Mistrzostwach Polski umocnił się Filip Nivette (Skoda Fabia R5), który w Rzeszowie finiszował na szóstym miejscu wśród załóg walczących o punkty krajowego czempionatu.

Kolejnymi rundami będą czeski Barum Rally (Mistrzostwa Europy, 25-27.08) oraz Rajd Dolnośląski (Mistrzostwa Polski, 7-9.09).

Marek Wicher/Rzeszów

Klasyfikacja ME po Rajdzie Rzeszowskim

1. K. Kajetanowicz/J. Baran 108 pkt.

2. B. Magalhaes/H. Magalhaes 95 pkt.

3. M. Griebel/S. Kopczyk 50 pkt.

4. A. Łukjaniuk/A. Fiedorow 46 pkt.

5. N. Al Attiyah/M. Baumel 45 pkt.