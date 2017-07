Rajd Polski 2017. Neuville najlepszy w Mikołajkach

Thierry Neuville i Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) wygrali ORLEN 74. Rajd Polski – 8. tegoroczną rundę Rajdowych Mistrzostw Świata FIA. Drugie miejsce na mecie w Mikołajkach zajęli ich zespołowi koledzy z ekipy Hyundai Motorsport, Hayden Paddon i Sebastian Marshall. Dla koreańskiego teamu to drugi w historii, po Rajdzie Niemiec 2014, dublet w światowym czempionacie. Podium uzupełnili aktualni mistrzowie świata, a także liderzy klasyfikacji generalnej Sébastien Ogier oraz Julien Ingrassia (Ford Fiesta RS WRC), dla których był to trzeci w tym roku rajd ukończony bez oesowego zwycięstwa.

Zdjęcie . /Fot. Michelin / Rajd Polski 2017. Skoki 1 21 Rajd Polski 2017. Skoki Autor zdjęcia: Fot. Michelin Źródło: 21

Neuville z 22 rozegranych odcinków specjalnych najszybszy był na dziewięciu. "To był niesamowity weekend. To wspaniałe zwycięstwo, walka była zacięta. Jestem bardzo zadowolony, moim największym celem było zdobycie większej liczby punktów niż Sebastian Ogier. I to się udało. Końcówka sezonu na pewno będzie bardzo emocjonująca" - powiedział Belg na mecie.

Reklama

Drugie miejsce zajął jego partner z ekipy Hyundaia Nowozelandczyk Hayden Paddon, a trzecie broniący tytułu Ogier (Ford Fiesta WRC), który na mazurskich trasach triumfował w 2014 i 2015 roku.

"To jest bardzo dobry wynik dla całego zespołu. W moim wykonaniu najlepszy był etap sobotni. Wywozimy z Polski wiele cennych punktów do klasyfikacji producentów. Popełniłem niewiele błędów i to jest ważne. Po słabej pierwszej części sezonu, ten wynik jest jak zwycięstwo" - przyznał Paddon.

Nie do końca zadowolony z siebie był Ogier.

"W końcówce lekko uszkodziłem samochód, ale nic wielkiego się nie stało. Na pewno nie jechałem na optimum. Oczywiście jestem rozczarowany z powodu Otta Tanaka, który nie dojechał do mety. On jechał bardzo szybko. Liczyłem na tym rajdzie na więcej, ale jest, jak jest. Pierwszego dnia jechałem jako pierwszy, czyściłem trasę i to nie była dobra pozycja" - podsumował start czterokrotny mistrz globu.

Rajd Polski 2017. Etap I 1 50 Rajd Polski 2017. Etap I Autor zdjęcia: Fot. Marek Wicher Źródło: INTERIA.PL 50

- To był niesamowity weekend. Bardzo szkoda mi Otta, ale takie są rajdy. To wspaniałe zwycięstwo. To była zacięta walka o zwycięstwo. Jestem bardzo zadowolony, bowiem moim największym celem był zdobycie większej liczby punktów niż Ogier i to się udało. Końcówka sezonu na pewno będzie bardzo interesująca - mówił na mecie szczęśliwy Thierry Neuville.

- To bardzo dobry wynik dla całego zespołu. Zwłaszcza wczorajszy etap był niezwykle udany w moim wykonaniu. Wywozimy z Polski wiele cennych punktów do klasyfikacji producentów. Popełniłem niewiele błędów i to jest ważne. Tak naprawdę po tak kiepskiej pierwszej części sezonu, ten wynik jest jak zwycięstwo. Dodatkowo to pierwsze podium dla mojego pilota Sebastiana Marshalla - dodał na mecie Power Stage Hayden Paddon.

Rajd Polski 2017. Etap II 1 50 Rajd Polski 2017. Etap II Autor zdjęcia: Fot. Marek Wicher Źródło: INTERIA.PL 50

Niedzielny etap po raz kolejny nie rozpieszczał kibiców, którzy w pierwszy lipcowy weekend przybyli na Mazury by podziwiać rywalizację w ORLEN 74. Rajdzie Polski. Po względnie stabilnej pogodzie w sobotę, ostatni dzień zawodów przywitał wszystkich lekkim deszczem powodując, że warunku na czterech końcowych odcinkach specjalnych były równie nieprzewidywalne, jak w piątek.

Finałowy etap zawodów składał się z dwóch oesów przejeżdżanych dwukrotnie. Pierwszą w programie była 11-kilometrowa próba Orzysz, której zwłaszcza początkowa partia była wyjątkowo zdradliwa, co podkreślali niemal wszyscy zawodnicy. W tych warunkach najszybszy okazał się Ott Tänak (Ford Fiesta RS WRC), który wręcz przefrunął przez niego i po raz kolejny wysunął się na prowadzenie. Największy rywal Estończyka do zwycięstwa, Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) był o niemal 5 wolniejszy, ale przyznał na mecie próby, że celowo nie podejmował zbędnego ryzyka.

Pierwszy przejazd 18-kilometrowej próby Paprotki przyniósł największy zwrot akcji w ORLEN 74. Rajdzie Polski. W końcowej części odcinka utrzymujący pozycję lidera Ott Tänak popełnił błąd i metę osiągnął niemal półtorej minuty za swoim najgroźniejszym rywalem, Thierry Neuvillem.



- To był bardzo śliski zakręt. Uderzyłem tyłem w pobocze, samochód obrócił się i przodem zahaczyłem o drzewo. Cóż więcej mogę powiedzieć - takie rzeczy zdarzają się w tym sporcie - opowiadał na mecie Paprotek estoński kierowca, który po raz drugi z rzędu stracił szansę na zwycięstwo w polskim klasyku.

Zgodnie z przewidywaniami Tänak nie dotarł na start drugiego przejazdu odcinka Orzysz, co oznaczało, że na podium awansował lider ekipy M-Sport WRT Sébastien Ogier. Thierry Neuville dorzucił do swojej kolekcji dziewiąte oesowe zwycięstwo w rajdzie i pewnie zmierzał po trzecią wygraną w tegorocznych mistrzostwach świata. Na drugim przejeździe odcinku Paprotki, który stanowił jednocześnie dodatkowo punktowany Power Stage maksimum "oczek" zgarnął Jari-Matti Latvala.

W WRC 2 od startu do mety walka toczyła się między dwoma kierowcami ekipy Skoda Motorsport. Tym razem Ole Christian Veiby skutecznie odparł ataki Pontusa Tidemanda sięgając po pierwsze w karierze zwycięstwo w tej kategorii. Wojciech Chuchała zajął szóste miejsce w WRC 2.

W WRC 3 j Junior WRC byliśmy świadkami teatru jednego aktora - Hiszpana Nila Solansa, który pewnie zmierza po mistrzowskie tytuły w obu tych kategoriach. Jakub Brzeziński po niepowodzeniach na Korsyce, w Portugalii i na Sardynii, tym razem pojechał bezbłędnie sięgając po najniższy stopień podium w WRC 3

Rajd Polski 2017. Etap III 1 34 Rajd Polski 2017. Etap III Autor zdjęcia: Fot. Marek Wicher Źródło: INTERIA.PL 34

Za nami 8. runda Rajdowych Mistrzostw Świata FIA. Do końca sezonu pozostało pięć imprez i wszystko wskazuje na to, że losy tegorocznych tytułów będą się ważyły aż do listopadowego Rajdu Australii. Tymczasem najlepsi kierowcy rajdowi globu udają się na zasłużone wakacje - kolejna odsłona RMŚ będzie miała miejsce w ostatni weekend lipca w Finlandii.

Wyniki Rajdu Polski:

1. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai I20 WRC) 2:40.46,1

2. Hayden Paddon (Nowa Zelandia/Hyundai I20 WRC) strata 1.23,9

3. Sebastien Ogier (Francja/Ford Fiesta WRC) 2.20,8

4. Daniel Sordo (Hiszpania/Hyundai I20 WRC) 2.47,4

5. Stephane Lefebvre (Francja/Citroen C3 WRC) 3.11,8

6. Teemu Suninen (Finlandia/Ford Fiesta WRC) 3.16,8

7. Mads Oestberg (Norwegia/Ford Fiesta WRC) 3.39,6

8. Elfyn Evans (W. Brytania/Ford Fiesta WRC) 4.39,1

9. Andreas Mikkelsen (Norwegia/Citroen C3 WRC) 4.43,5

10. Juho Haenninen (Finlandia/Toyota Yaris WRC) 4.53,7

...

19. Wojciech Chuchała (Polska/Ford Fiesta R5) 21.1,1

37. Łukasz Pieniążek (Polska/Peugeot 208) 1:19.48,7

Czołówka klasyfikacji MŚ (po ośmiu rundach):

1. Sebastien Ogier (Francja) 160 pkt

2. Thierry Neuville (Belgia) 149

3. Jari-Matti Latvala (Finlandia) 112

4. Ott Tanak (Estonia) 108

5. Daniel Sordo (Hiszpania) 82

6. Elfyn Evans (W. Brytania) 57

7. Hayden Paddon (Nowa Zelandia) 51