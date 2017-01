Pierwszy samochód rajdowy Toyoty

Toyopet Crown Deluxe zadebiutował na japońskim rynku w 1955 roku jako luksusowy samochód średniej wielkości. W 1957 roku auto wystartowało w rajdzie Round Australia Trial. W ten sposób Toyota stała się pierwszym japońskim producentem samochodów, który zaistniał w międzynarodowym motorsporcie.

Zdjęcie Toyopet Crown Deluxe /

Sierpień 1957 roku był ważnym momentem dla Toyoty i jej obecnego na rynku od 2 lat modelu Crown. 25 sierpnia japoński producent dostarczył do USA pierwsze egzemplarze swojego luksusowego auta, inaugurując w ten sposób swoją obecność na amerykańskim rynku. W tym samym miesiącu po drugiej stronie Pacyfiku Crown wystartował w pierwszym rajdzie w historii Toyoty - Round Australia Trial. Do tej pory żaden japoński producent samochodów nie brał udziału w międzynarodowych imprezach sportowych.

Pięć lat wcześniej Kiichiro Toyoda, założyciel Toyota Motor Corporation i jej ówczesny prezydent, powiedział, że motorsport będzie odgrywał bardzo ważną rolę w promowaniu motoryzacji. "Japoński przemysł motoryzacyjny z pewnością odniesie sukces na rynku samochodów osobowych" - przekonywał. - "Żeby to jednak nastąpiło, producenci muszą uczestniczyć w rajdach i wyścigach, aby testować trwałość i osiągi swoich samochodów oraz zaprezentować ich możliwości. Współzawodnictwo przyspiesza rozwój i rozpala emocje fanów motoryzacji".

Niestety Kiichiro Toyoda niedługo potem zmarł i nie zdążył zobaczyć, jak jego przewidywania stają się rzeczywistością. Do realizacji sportowych ambicji Toyoty doprowadził jego kuzyn i następca, Eiji Toyoda. Niewątpliwą zasługą nowego prezydenta było zwiększenie dochodowości firmy dzięki ekspansji na nowe rynki. Jednocześnie Eiji wiele uwagi poświęcał obecności Toyoty w sporcie, widząc w tym szansę na szybki rozwój techniczny i efektywne narzędzie promocji.

Zdjęcie Toyopet Crown Deluxe /

Kiedy japoński konsulat w Australii zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Japonii z prośbą, aby rodzimi producenci samochodów wystartowali w Round Australia Trial, najsłynniejszym rajdzie Antypodów, Eiji Toyoda natychmiast zareagował. Poparł go dyrektor działu sprzedaży, Shotaro Kamiya. "Nie będzie postępu, jeśli będziemy bali się porażki" - zauważył.

Toyota nie miała wielkiego wyboru jeśli chodzi o model, który mógłby wziąć udział w takiej imprezie. Crown nadawał się do tego znakomicie, gdyż od razu skonstruowano go z myślą o sieci japońskich dróg, która składała się niemal wyłącznie z pełnych wybojów ubitych traktów. Round Australia Trial to były bardzo wymagające 19-dniowe zmagania na dystansie ponad 16 tys. km dookoła kontynentu. Tylko 5 procent trasy przebiegało przez drogi asfaltowe. W tamtym czasie australijski rajd był uważany za najtrudniejszy na świecie.

Zdjęcie Toyopet Crown Deluxe /

Toyota przygotowała do startu produkcyjnego Crowna po lekkich modyfikacjach. Samochód został wyposażony w części zapasowe, kanistry z wodą i paliwem. Samochodem zajął się specjalnie powołany do tego celu dział firmy Toyota Technocraft, która odpowiadała za projektowanie nadwozi. Dział sportowy otrzymał nazwę Toyota Sports Corner, w skrócie Tosco. Z czasem niewielki zespół rozwinął się w firmę Toyota Racing Development.

Do udziału w rajdzie Toyota oddelegowała dwóch mechaników fabrycznych - byli to Kunio Kaminomura i Koujiro Kondo. Dołączył do nich australijski pilot, Lindsay Hedley. Japońscy kierowcy nie mieli żadnego doświadczenia sportowego, nie otrzymali też żadnego wsparcia w postaci choćby zaplecza mechaników czy samochodów transportowych. Wszystkie problemy musieli rozwiązywać sami na miejscu. Z dzisiejszej perspektywy wygląda to na powód do poważnych zmartwień, jednak z dokumentacji fotograficznej wynika, że australijski rajd był dla śmiałków wielką przygodą, która sprawiała im sporo radości.

Zdjęcie Toyopet Crown Deluxe /

W Round Australia Trial 1957 wystartowało 86 samochodów, ale tylko 52 dotarły do mety. Samotna Toyota Crown znalazła się wśród szczęśliwców, zajmując 47. miejsce w klasyfikacji generalnej i 3. w grupie aut zagranicznych. Wykazała się dużą niezawodnością i pokonała całą trasę bez większych problemów technicznych.

Toyota Crown Deluxe przeszła do historii jako pierwszy japoński samochód, który zaistniał w międzynarodowym motorsporcie. Akcja Toyoty miała w Japonii tak pozytywny oddźwięk, że pozostali japońscy producenci poczuli się zobligowani do pójścia w ślady Toyoty. W następnym roku Nissan wystawił w Round Australia Trial Datsuna 1000, a Toyota zwiększyła liczbę załóg do trzech. Jednocześnie Toyota przetarła szlaki także we własnym kraju, wygrywając pierwszy oficjalny wyścig drogowy - Yomiuri Round Japan Rally 1958. W tej imprezie także wystartował Crown. Tym razem auto poprowadziło małżeństwo Yukiyasu i Misako Togo. W późniejszych latach Yukiyasu Togo został prezesem Toyota USA.