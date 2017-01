​Nowe regulaminy, samochody i zespoły

Najbardziej oczekiwany sezon Rajdowych Mistrzostw Świata FIA został rozpoczęty. Duże zmiany w regulaminach sportowych spowodowały, że na trasach odcinków specjalnych pojawiły się samochody o dużo większych mocach i nowym wyglądzie.

Jedną z najbardziej sensacyjnych wiadomości końca ubiegłego roku była decyzja czterokrotnego mistrza świata Sebastiena Ogiera o zmianie samochodu na Fiestę WRC. Toyota, największy producent samochodów na świecie powrócił do Rajdowych Mistrzostw Świata po 17 latach nieobecności. Do giganta z Japonii dołączył po rocznym "urlopie" wielokrotny mistrz Citroen. Wśród rajdowych gwiazd znalazł się także Hyundai, który w sezonie 2016 wywalczył mistrzowskie tytuły wśród producentów i kierowców oraz Ford w barwach M-Sportu. Każdy ze zgłoszonych zespołów podpisał kontrakty z trzema kierowcami, a pełna lista fabrycznych teamów i zawodników przedstawia się następująco:

Citroen Total Abu Dhabi WRT:

Kris Meeke (GBR), Craig Breen (IRL), Stephane Lefebvre (FRA)

Hyundai Motorsport:

Thierry Neuville (BEL), Hayden Paddon (NZL), Dani Sordo (ESP)

M-Sport World Rally Team (Ford):

Sebastien Ogier (FRA), Ott Tanak (EST), Elfyn Evans (GBR)

Toyota Gazoo Racing WRC:

Jari-Matti Latvala (FIN), Juho Hanninen (FIN), Esapekka Lappi (FIN)

W ubiegłym roku Światowa Rada Sportów Motorowych zatwierdziła szereg zmian w regulaminach sportowych dotyczących Rajdowych Mistrzostw Świata FIA 2017. Ich lista jest długa, a najważniejsze z nich są następujące:

- Tylko kierowcy reprezentujący zgłoszonego producenta, którzy uzyskali akceptację FIA mogą korzystać z samochodów WRC w specyfikacji 2017.

- Producent może nominować minimum dwa, a maximum trzy samochody do zdobywania punktów w Mistrzostwach Producentów. Punkty zdobyte przez dwa najwyżej sklasyfikowane samochody w klasyfikacji końcowej będą zaliczone do Mistrzostw Producentów. Dodatkowe samochody mogą być wystawione przez producenta, ale nie będą mogły zdobywać punktów w Mistrzostwach Producentów. Nie jest już wymagane nominowanie przez producenta zawodnika o statusie pierwszego kierowcy. Tak jak poprzednio obowiązują natomiast zgłoszenia zawodników do każdego rajdu przed terminem upływu zgłoszeń.

- Kolejność startu w rajdach WRC została zmieniona w następujący sposób:

Dzień 1: Wszystkie samochody startują w kolejności zgodnej z aktualną klasyfikacją w Mistrzostwach Świata

Dzień 2: Kierowcy z priorytetem P1 startują w odwrotnej kolejności do klasyfikacji po pierwszym dniu. Pozostali zawodnicy startują w kolejności zgodnej z klasyfikacją rajdu.

Dzień 3: Kierowcy z priorytetem P1 startują w odwrotnej kolejności do klasyfikacji po drugim dniu. Pozostali zawodnicy startują w kolejności zgodnej z klasyfikacja rajdu.

- Kierowcy z priorytetem P1 korzystający z Rally 2 startują na końcu grupy zawodników z priorytetem P1.

- Priorytet 1 (P1) jest zastrzeżony dla kierowców samochodów WRC zgłoszonych przez producenta lub zgłoszonych w FIA WRC Trophy. Priorytet 2 (P2) będzie nadal dotyczył kierowców uprawnionych do zdobywania punktów w WRC2, a Priorytet 3 (P3) obejmie zawodników WRC3 i JWRC.

- Zmieniony został system punktacji na odcinku Power Stage. Punkty przyznawane są kierowcom i pilotom za pięć pierwszych miejsc według schematu: 5-4-3-2-1.

- Producenci nie muszą już korzystać tylko z jednego nominowanego przez nich dostawcy opon w sezonie. W związku z tym różne marki opon mogą być wykorzystywane w kolejnych rajdach, a także różnych samochodach tego samego zespołu.

- Powstała nowa klasyfikacja FIA WRC Trophy (Trofeum WRC) dla kierowców i pilotów rywalizujących samochodami WRC w specyfikacji 2016 i starszej. Maksymalna liczba rajdów - rund WRC Trophy wynosi 7, a do końcowego wyniku liczą się najlepsze rezultaty z sześciu z nich. Jeżeli w cyklu zostanie zarejestrowanych mniej niż pięciu zawodników to tytuły nie będą przyznane.

- Zawodnik rywalizujący w WRC2, aby zostać sklasyfikowanym na koniec sezonu musi wystartować w obowiązkowych rundach w Portugalii (19-21 maja), w Niemczech (18-20 sierpnia) i w Wielkiej Brytanii (27-29 października).

- M-Sport jest dostawcą samochodów Fiesta R2 dla FIA JWRC w sezonach 2017 i 2018. Sześć rund tego cyklu w sezonie 2017 to rajdy: Francji, Włoch, Polski, Finlandii, Niemiec I Hiszpanii.

- Nie maja już obowiązku, aby odcinki specjalne stanowiły 25 procent trasy rajdu. Całkowity dystans odcinków specjalnych pozostaje natomiast pomiędzy 300 a 500 kilometrów.

- Rekonesans przed rajdem musi zostać zakończony w środę do godziny 17:00. Czas pomiędzy godzinami 17:00 i 20:00 jest przeznaczony na działania FIA i zespołów związane z mediami.

- Liczba nadwozi, które producent może wykorzystać w trakcie sezonu została zwiększona z sześciu do dziewięciu, a liczba dni testowych z 42 do 55.

- Jeżeli podczas rajdu nie zostanie pokonany planowany dystans odcinków specjalnych to zgodnie z klasyfikacją końcową "pełne" punkty zostaną przyznane w przypadku rozegrania ponad 75% długości odcinków. Połowa punktów będzie przyznana, gdy przejechany dystans oesów będzie się zawierał pomiędzy 50 i 75 % ich długości. Punkty nie będą przyznane jeżeli rywalizacja będzie rozegrana na mniej niż połowie planowanego dystansu odcinków specjalnych. Powyższe reguły nie dotyczą odcinka Power Stage jeżeli zostanie rozegrany.