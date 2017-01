Michelin partnerem pierwszych wyścigów Roborace

Firma Michelin została wybrana oficjalnym dostawcą opon do wyścigów serii Roborace. Rywalizacja w pełni autonomicznych pojazdów odbędzie się po raz pierwszy w 2017 r. jako część Formuły E. Ogłoszenie współpracy poprzedziły liczne testy i opracowanie unikalnych rozwiązań dla Robocar zaprojektowanego przez Daniela Simona.

Zdjęcie Michelin i Roborace /

Roborace to wyścigi pojazdów bez udziału kierowców. W przyszłym roku zostaną one zorganizowane po raz pierwszy jako część Formuły E. Celem Roborace jest stworzenie pola do rozwoju i testów odpowiednich technologii, które ostatecznie trafią na publiczne drogi, aby zwiększyć bezpieczeństwo podróżujących. Opony są jedną z kluczowych części składowych tego projektu, gdyż stanowią jedyny element łączący samochód z drogą, gwarantując jego przyczepność. To właśnie dlatego warunkiem postawionym przed dostawcą ogumienia było stworzenie opon, które sprostają wysokim wymaganiom na torze, a jednocześnie zastosowana w nich technologia będzie umożliwiała jej późniejsze wykorzystanie na drogach miejskich.

Michelin ze swoim doświadczeniem w sportach motorowych oraz w tworzeniu produktów dla zwykłych użytkowników dróg był właściwym kandydatem na partnera Roborace. Obecnie Michelin jest między innymi wyłącznym dostawcą ogumienia do organizowanych przez FIA Mistrzostw Formuły E, w których startują w pełni elektryczne pojazdy. Na potrzeby tej rywalizacji inżynierowie Michelin stworzyli rewolucyjną energooszczędną oponę MICHELIN pilot Sport EV2.

“Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że firma Michelin została naszym partnerem. Wielokrotnie imponowała nam swoim podejściem i zrozumieniem kierunku, w jakim zmierza korzystanie z dróg przez ich uczestników. To wszystko wsparte zaangażowaniem Michelin w rozwój bezpieczeństwa i innowacji sprawia, że wspólnie inspirujemy się do dalszych działań, a nasze partnerstwo jest wręcz wzorowe" - powiedział Denis Sverdlov, prezes Roborace.

“Z przyjemnością potwierdzamy nawiązanie partnerstwa z Roborace. Jesteśmy pod wrażeniem tempa, w jakim Roborace pracuje nad rozwojem technologii i sprzętu na potrzeby jazdy po drogach bez udziału kierowcy. Takie rozwiązania już niedługo będą codziennością, dlatego chcemy być w czołówce, jeśli chodzi o badania i rozwój w tym obszarze. Dzięki współpracy z Roborace mamy możliwość wykorzystania naszego doświadczenia i wiedzy na potrzeby prac nad autonomicznymi pojazdami" - stwierdził Pascal Couasnon, Dyrektor Michelin Motorsport.

Michelin jest trzecim globalnym partnerem Roborace. Wcześniej do współpracy zaproszono firmę Nvidia, która dostarczy technologię Drive PX2 będącą "mózgiem" pojazdu Robocar, a także producenta ciężarówek Charge, który odpowiadać będzie za elektronikę.