Kia Lotos Race 2017 niedługo startuje

Pod koniec kwietnia wystartuje 12. sezon jedynej markowej polskiej serii wyścigowej, która po raz trzeci będzie zaliczana do „International Series sanctioned by the FIA”

Zdjęcie Kia Picanto /

W nadchodzącym sezonie Mistrzostw Polski Kia Picanto, najdłużej rozgrywanej markowej serii wyścigowej w historii sportu samochodowego w Polsce, jak zwykle nie zabraknie atrakcji. W kalendarzu zadebiutuje nowy tor - niemiecki Oschersleben, na którym już w ostatni weekend kwietnia 20 zawodników rozpocznie zmagania o tytuł Mistrza Polski Kia Lotos Race. Ponad połowę stawki będą stanowili nowi kierowcy, wśród których zobaczymy aż 3 kobiety. Tradycyjnie, w każdym wyścigu pojawią się również dwa tzw. samochody VIP-owskie, za kierownicą których zasiądą znani dziennikarze z polski i zagranicy. Zakończenie sezonu, podobnie jak w 2016 roku, odbędzie się na kultowym Torze Monza we Włoszech, znanym z Grand Prix F1.

Monza to nie jedyny tor w kalendarzu Kia Lotos Race, na którym ścigają się zarówno najszybsze bolidy, jak również wyścigowe Kia Picanto. Od wielu lat Mistrzostwa Polski Kia Picanto, goszczą również na węgierskim Hungaroringu. W ostatnich kilku sezonach właśnie na tym torze odbywała się inauguracyjna runda Kia Lotos Race. W tym roku wyścigowy weekend na Hungaroringu będzie stanowił rundę nr 2.

Kalendarz tegorocznych Mistrzostw Polski Kia Picanto jest następujący:

1 runda 29-30.04.2017 Oschersleben ADAC GT Masters





2 runda 13-14.05.2017 Hungaroring FIA WTCC





3 runda 10-11.06.2017 Poznań WSMP+ FIA CEZ





4 runda 15-16.07.2017 Slovakiaring FIA ETRC





5 runda 02-03.09.2017 Most FIA ETRC





6 runda 30.09-01.10.2017 Monza International GT Open

Zapisy do udziału w Mistrzostwach Polski Kia Picanto 2017 ruszą 1-go lutego i będą trwały do 15.02.2017. Wówczas okaże się ilu kierowców oficjalnie potwierdzi swój udział w tegorocznych Mistrzostwach. W tej chwili na prowizorycznej liście zgłoszeń widnieje ponad 20 nazwisk. Do 9 kierowców, którzy rywalizowali w poprzednich edycjach KLR dołączy 6 bardzo młodych zawodników (zaledwie 14-, 15-letnich), którzy do wyścigowych Kia Picanto przesiądą się z wyczynowych gokartów.

Zdjęcie Kia Lotos Race /

Jeśli jedyna kobieta w ubiegłorocznej stawce zawodników - Katarzyna Sakowska - potwierdzi udział w Kia Lotos Race 2017, przybędą jej dwie rywalki z Węgier - 35-latka ze sporym doświadczeniem w sporcie samochodowym i 20-latka, która debiutowała w ubiegłym roku. Za kierownicą wyścigowej Kia Picanto pojawi się również 3 nowych zawodników z Polski, w wieku około 30 lat.

Zdjęcie Kia Lotos Race /

Jedyną zaplanowaną zmianą w regulaminach Kia Lotos Race na 2017 rok jest zwiększenie minimalnej masy auta z kierowcą z 940 kg do 950 kg. Dzięki tej zmianie starsi i ciężsi kierowcy będą mieli większe szanse na równorzędną walkę za kierownicą 100-konnych Kia Picanto z lżejszymi nastoletnimi rywalami.