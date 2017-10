Kajetanowicz walczy o tytuł mistrza Europy

W nadchodzący weekend Kajetan Kajetanowicz stanie przed szansą wywalczenia po raz trzeci z rzędu tytułu rajdowego mistrza Europy. Polak, który jest liderem klasyfikacji generalnej ME, wystartuje w ostatniej rundzie cyklu - łotewskim Rajdzie Lipawy.

Przed imprezą na Łotwie dwukrotny rajdowy mistrz Europy prowadzi w ME z dorobkiem 145 pkt. O 24 mniej ma drugi w klasyfikacji Portugalczyk Bruno Magalhaes (Skoda Fabia R5). Trzeci jest trzykrotny rajdowy mistrz Polski Francuz Bryan Bouffier (Ford Fiesta R5), ale jego strata do Kajetanowicza wynosi już 61 pkt i ten kierowca nie ma szans, aby zagrozić Polakowi. Na Łotwie do zdobycia jest jeszcze 39 pkt, po 7 za każdy z dwóch etapów i 25 za zwycięstwo.

"Zawsze miałem szacunek dla moich rywali. Wszyscy dążymy do doskonałości i marzymy o tym samym. W finałowej rozgrywce walczymy o zwycięstwo z wielokrotnym mistrzem Portugalii. Bruno to bardzo utalentowany kierowca i świetny facet. Podobnie jak ja ma szybki samochód i oddany zespół. Życzę nam obu dobrej zabawy podczas walki w decydującym rozdaniu sezonu" - powiedział Kajetanowicz.

W rajdzie wystartują łącznie 53 załogi (39 z nich zgłoszonych jest w ramach mistrzostw Europy FIA). Trzynastu kierowców korzystać będzie z najmocniejszych samochodów klasy R5.

Z jedynką na drzwiach Forda Fiesty R5 pojedzie Kajetanowicz, dwójkę otrzymał Magalhaes, a trójkę Rosjanin Aleksiej Łukjaniuk (Ford Fiesta R5).

W programie jest 13 szutrowych odcinków specjalnych o łącznej długości 204 km. Trasa jest szybka, bardzo wymagająca ze względu na spodziewane trudne warunki atmosferyczne. W rejonie Lipawy ma w weekend padać, deszcz może być intensywny. W niedzielę na mecie pierwsza załoga powinna się pojawić około godz. 14.30.

Łotewskie OS-y słyną z szybkich zakrętów i wielu prostych, na których załogi często osiągają maksymalne prędkości. W sobotę kierowcy przejadą siedem prób sportowych, w niedzielę sześć.

Polak walczy o trzeci z rzędu tytuł. Dotychczas nie udało się to żadnemu kierowcy.

Czołówka klasyfikacji generalnej rajdowych ME (po 7 z 8 rund):

1. Kajetan Kajetanowicz (Polska/Ford Fiesta R5) 145 pkt 2. Bruno Magalhaes (Portugalia/Skoda Fabia R5) 121

3. Bryan Bouffier (Francja/Ford Fiesta R5) 84

4. Aleksiej Łukjaniuk (Rosja/Ford Fiesta R5) 73

5. Marijan Griebel (Niemcy/Skoda Fabia R5) 62

6. Grzegorz Grzyb (Polska/Skoda Fabia R5) 60