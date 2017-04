Kaczmarski w półfinale Euro RX

Martin Kaczmarski w trakcie zawodów Mistrzostw Europy FIA Rallycross w Barcelonie awansował do półfinału i zajął 10. miejsce w klasyfikacji generalnej. To rokujący początek sezonu dla jedynego polskiego reprezentanta w tej dyscyplinie.

Zdjęcie Martin Kaczmarski w Barcelonie /

Pierwszego dnia ścigania kierowcom przyszło zmierzyć się w bardzo trudnych, deszczowych i błotnistych warunkach. Mimo to Kaczmarski zajął 2. miejsce w jednym z dwóch rozgrywanych tego dnia wyścigów kwalifikacyjnych i zakończył dzień na siódmej pozycji w klasyfikacji. - W sobotę warunki w niczym nie przypominały Hiszpanii. Kilka razy wręcz się zastanawiałem, czy na pewno jesteśmy w tym kraju. Na torze zrobiła się mocna loteria, bardziej się ślizgaliśmy, niż jeździliśmy, ale udało mi się nie popełnić większych błędów i dzień zakończyłem jako siódmy kierowca. Muszę bardzo pochwalić inżynierów i mechaników, którzy przez zimę niesamowicie rozwinęli naszą Fiestę - tłumaczył Martin.

Niedzielę Kaczmarski zaczął z przygodami od uszkodzenia karoserii i intercoolera i słabszego wyniku w trzecim wyścigu kwalifikacyjnym. Później jednak zajął drugą pozycję w czwartym i awansował do półfinału. Ostatecznie uplasował się na 10. pozycji w klasyfikacji generalnej na 30 kierowców startujących w stawce.

- Rano trochę poobijałem samochód, rywalizacja była ostra, ale to stały element rallycrossu i część zabawy. Wszystko udało się naprawić i zrealizowaliśmy plan minimum, czyli awansowałem do półfinału, który po zderzeniu z przeciwnikiem w większości przejechałem bez wspomagania. Na finał jeszcze trochę zabrakło, ale to dopiero początek sezonu. Dziesiąte miejsce w generalce po pierwszych zawodach wśród takich rywali i tak bardzo cieszy i dobrze rokuje na resztę ścigania w tym roku - mówił Martin Kaczmarski.

Pierwsze zawody sezonu Euro RX wygrał Szwed Anton Marklund przed Węgrem Tamas-Pal Kissem i Irlandczykiem Olivierem O’Donovanem. Podsumowanie wyścigów będzie można obejrzeć w Polsacie Sport Extra w poniedziałek o 21:00. Następny start Kaczmarskiego już za 3 tygodnie. Będzie to debiut w Mistrzostwach Świata FIA Rallycross w trakcie zawodów w portugalskim Montalegre w dniach 22-23 kwietnia.