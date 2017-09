Jari-Matti Latvala za kierownicą Celiki GT-Four ST185

Cykliczna impreza Rally Day na torze Castle Combe przyciąga co roku fanów rajdów z całej Wielkiej Brytanii. W tym roku z jej atrakcji pośród urokliwych wzgórz Cotswolds postanowił skorzystać także Jari-Matti Latvala, gwiazda WRC z zespołu Toyoty. Dla fińskiego kierowcy organizatorzy przygotowali coś specjalnego – test rajdowej legendy – Toyoty Celiki GT-Four ST185.

Zdjęcie Toyota Celica GT-Four ST185 /

Toyota Celica GT-Four ST185 to najbardziej utytułowane rajdowe auto w historii marki. Dzięki niemu Toyota zdobyła dwa tytuły mistrza świata producentów oraz trzy mistrzostwa w klasyfikacji kierowców pod rząd (w latach 1992, 1993 i 1994).

Reklama

W oczekiwaniu na testową jazdę Celicą Latvala powiedział: "Jestem bardzo podekscytowany na myśl o wypróbowaniu tego auta, o którym Juha Kankkunen powiedział, że był to najlepszy samochód, jakim kiedykolwiek jeździł. Spodziewam się, że samochód okaże się bardzo mocny, a przy tym lekko podsterowny na

Latvala ma w swoim garażu w Finlandii całą kolekcję sportowych samochodów. Można w nim znaleźć Corollę AE86, z którą obecny kierowca zespołu TOYOTA GAZOO Racing rozpoczynał karierę. Innym klasykiem jest Corolla WRC z 1999 roku. Za jej kierownicą Jari-Matti startował w mistrzostwach Finlandii i niektórych rundach WRC, kiedy zabiegał o status zawodowego kierowcy. Z kolei Celica GT-Four ST165, czyli poprzednik ST185, służy mu do udziału w rajdach historycznych.

Zdjęcie Jari-Matti Latvala /





Po wypróbowaniu Celiki GT-Four ST185 Latvala rozmawiał z właścicielem auta i dawnym pilotem rajdowym, Nicky’m Gristem. "Było świetnie! Silnik mocno ciągnął, a samochód okazał się bardzo łatwy w prowadzeniu" - podzielił się wrażeniami kierowca Toyoty. - "W porównaniu z moim ST165 czuć było, że silnik jest podrasowany. ST185 ma więcej mocy, szybciej reaguje. Bardzo łatwo się go kontroluje w drifcie. Zazdroszczę Nicky’emu, że udało mu się kupić ten samochód" - dodał ze śmiechem.

Na Rally Day Jari-Matti Latvala miał status gwiazdy rocka. Chętnie rozdawał autografy na gadżetach i plakatach TOYOTA GAZOO Racing. Fani często pytali go o start w Rajdzie Walii, który odbędzie się pod koniec października. Latvala dwukrotnie wygrał brytyjską rundę WRC w 2011 i 2012 roku. Impreza ta była także areną sukcesów Toyoty - w 1990 roku Carlos Sainz zajął w Walii pierwsze miejsce za kierownicą Celiki GT-Four ST165. Zwycięstwo to przyczyniło się do zdobycia przez hiszpańskiego kierowcę tytułu mistrzowskiego.

"Odkąd Toyota powróciła do Rajdowych Mistrzostw Świata, podchodzi do mnie coraz więcej fanów. Niektórzy z nich nie interesowali się wcześniej rajdami, ale zaczęli pojawiać się na rajdowych wydarzeniach ze względu na Toyotę" - skomentował Latvala podczas Rally Day. - "Mam nadzieję, że brytyjscy kibice marki tłumnie dotrą na odcinki specjalne w walijskich lasach i do punktu serwisowego w Deeside".