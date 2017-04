Inauguracja Dacia Duster Elf Cup 2017 w Drawsku

Już w najbliższy piątek 7 kwietnia odbędzie się inauguracyjny start Dacia Duster Elf Cup 2017. Mentorem i współtwórcą projektu, który odbywa się w ramach Pucharu Polski Samochodów Terenowych jest Krzysztof Hołowczyc.

Korzystając z jego rad i rajdowego doświadczenia osiem załóg startujących w Daciach Duster 4x4 1.5 dCi o jednakowej specyfikacji, wyruszy na rajdowe trasy. Wśród uczestników są doświadczeni na rajdowych trasach kierowcy i piloci, jak również nowicjusze, dla których będzie to pierwsza rywalizacja za kierownicą.

To będzie najciekawszy moment - mówi Krzysztof Hołowczyc - sam też chcę stanąć ze stoperem i zobaczyć jak Dacia daje sobie radę wśród innych aut terenowych, dedykowanych i od dawna przygotowywanych do rajdów Cross Country. Puchar jest bardzo ciekawy bo tutaj nie są ważne pieniądze, a rywalizacja sportowa w jednakowych samochodach, z takim samym zawieszeniem i mocą. A na długich, bajowych odcinkach będą mieli co robić. Sporo czasu poświęciliśmy na przygotowanie tych samochodów i jazdy testowe. Muszę przyznać, że ten samochód naprawdę dobrze się prowadzi. Ten sezon będzie dla nas bardzo ważny bo cały czas się rozwijamy i jesteśmy w fazie testów, szukamy optymalizacji i wytrzymałości tego samochodu. Będę pomagał zawodnikom i chcę ich nauczyć taktyki, strategii, bycia na mecie ale też techniki jazdy w terenie.

1 runda Dacia Duster Elf Cup 2017 zostanie rozegrana podczas Columna Medica Baja Drawsko. O godzinie 17 rozpocznie się uroczysta ceremonia, w czasie której osiem Dusterów po raz pierwszy przejedzie przez rampę startową. Na listę zgłoszeń wpisało się 109 załóg w: samochodach terenowych, motocyklach, quadach, UTV i ciężarowych. W piątek od godzin porannych rozpoczną się procedury administracyjne i badania kontrolne. Następnie zawodnicy będą mogli zapoznać się z trasą Odcinka Super Specjalnego, który wystartuje o godzinie 17:50 i będzie mierzył 6 kilometrów (OS1).

Prawdziwe ściganie rozpocznie się w sobotę. Dla uczestników Pucharu Polski przygotowano dwa Odcinki Specjalne o długościach: 126 (OS1) i 115 (OS3) kilometrów (126 i 208 dla RMPST). Próby sportowe odbędą się na terenie poligonu w okolicach Drawska Pomorskiego. Trasy są bardzo wymagające, długie, piaszczyste z wąskimi - leśnymi partiami gdzie łatwo rozbić samochód. Całkowita długość rajdu to 247 kilometrów.