World Car of the Year 2017. Znamy finalistów

W Genewie poznaliśmy zwycięzcę konkursu na Europejski Samochód Roku. Prestiżową nagrodę "Car of the Year 2017" otrzymał Peugeot 3008. Wciąż nie wiadomo jednak, do którego z nowych modeli trafi tytuł "Światowego Samochodu Roku 2017".

Zdjęcie Toyota C-HR nie odniosła sukcesu w Car of the Year, ale wciąż ma szansę w World Car of the Year /INTERIA.PL

Przy okazji szwajcarskiej imprezy - złożone z 75 dziennikarzy motoryzacyjnych reprezentujących 23 kraje - jury konkursu ogłosiło jego ścisłych finalistów. Zwycięzców poznamy już w przyszłym miesiącu, przy okazji Międzynarodowego Salonu Motoryzacyjnego w Nowym Jorku. Które auta zachowały szanse na zdobycie upragnionej przez producentów nagrody?

Reklama

Ze statystycznego punktu widzenia najwięcej powodów do radości mają Niemcy. Aż dwa pojazdy z trójki ścisłych finalistów produkowane są przez koncern Volkswagena. Do finału zakwalifikowały się: Audi Q5, Jaguar F-PACE i Volkswagen Tiguan.

Ciekawy pojedynek toczy się wśród pretendentów do nagrody w kategorii World Luxury Car 2017. O tytuł walczą nowe: BMW serii 5, Mercedes klasy E i Volvo S90.

Samochody "made in Germany" zdominowały również kategorię World Performance Car. Szanse na zwycięstwo zachowały: Audi R8 Spyder, McLaren 570s i Porsche Boxster/Cayman.

Ekolodzy śledzić mogą pojedynek Ameryki z Japonią. O miano najbardziej przyjaznego środowisku pojazdu - World Green Car - walczą: Chevrolet Bolt, Tesla Model X i Toyota Prius Prime.

W kategorii World Urban Car szanse na zwycięstwo zachowały: BMW i3 (wersja z akumulatorami o pojemności 94 Ah), Citroen C3 i Suzuki Ignis.

Zgodnie z długoletnią tradycją jury konkursu przyzna też nagrodę dla najładniejszego nowego samochodu. O tytuł World Car Design of the Year powalczą: Jaguar F-PACE, Mercedes klasy S w wersji z otwartym nadwoziem i nowa Toyota C-HR.