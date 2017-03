W Polsce dramatycznie brakuje kierowców

​W Polsce brakuje 50 tysięcy kierowców. Tak wynika z szacunków Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

Ich zdaniem, braki stanowią zagrożenie dla całej polskiej branży transportu drogowego. Szef Zrzeszenia Jan Buczek zwraca uwagę, że dziś firmy transportowe mogą zatrudnić każdą osobę, która ma odpowiednie dokumenty, co źle wpływa na bezpieczeństwo transportu. Według Buczka, firmy zatrudniają na przykład kierowców - emerytów.



Zdaniem przewoźników, za złą sytuacją w branży stoi zły system szkolnictwa zawodowego w tym zakresie. Co prawda w 2015 roku do szkół wrócił zawód kierowca - mechanik, ale placówki oświatowe nie kształcą w odpowiednim zakresie - mówią przedstawiciele Zrzeszenia Transportowcy i apelują do rządu, by ten stworzył szkoły, które kształciłyby przyszłych kierowców z prawem jazdy kategorii C lub C+E.



W Polsce działa około 100 tysięcy firm zajmujących się transportem drogowym.