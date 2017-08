Transport towarów krótkoterminowych to nie taka prosta sprawa

Rynek mrożonych warzyw i owoców kwitnie w Polsce od wielu lat. Zanim jednak produkty trafią na półki sklepów, a z nich do kuchni, muszą zostać przetransportowane w bezpieczny sposób - tu do gry wchodzą rozwiązania chłodnicze montowane w samochodach dostawczych.

Zdjęcie Dostawczaki muszą mieć wydajną i pewną klimatyzację /

Świeżość jest absolutnym priorytetem w przypadku wielu produktów, takich jak leki, farby, chemikalia, owoce, warzywa, ryby czy mięso. Dla przykładu - mrożona żywność musi być transportowana w temperaturze od -18 do -10 st. Celsjusza, a ryby poniżej -18 st. Celsjusza. W przypadku leków wszystko zależy od specyfikacji producenta. Nabiał należy przewozić w temperaturze od 2 do 6 st. Celsjusza. Czyli podczas przewozu takich towarów wszystko musi być jak należy: właściwie dobrany system chłodzenia, wydajna technologia i komfort obsługi.

Reklama

- Niewielkie rozmiary samochodów dostawczych oraz ich niska masa całkowita spowodowały, że układy kontroli klimatu muszą być nie tyle kompaktowe, co również lekkie. Do tego ich konstrukcja musi pozwalać na łatwą adaptację w różnych pojazdach, często różniących się formami nadwozia - wyjaśnia Kamil Kleczewski, Dyrektor Handlowy i Marketingu firmy Webasto Petemar.

Systemy chłodnicze dla pojazdów można podzielić ze względu na umiejscowienie modułu skraplacza na systemy dachowe oraz zintegrowane. W przypadku tych pierwszych moduł skraplacza znajduje się w kompaktowej i aerodynamicznej obudowie umieszczonej na dachu pojazdu (zabudowa furgon) lub przedniej ścianie zabudowy chłodniczej nad dachem kabiny pojazdu (zabudowa kontenerowa). Drugie rozwiązanie to system, który staje się integralną częścią pojazdu chłodniczego, a wszystkie jego podzespoły ukryte są w konstrukcji auta.

- Systemy chłodnicze montowane w samochodach dopasowywane są do indywidualnych zastosowań i wymagań oraz przygotowywane do określonych pojazdów. Dla przykładu modele agregatów Frigo Top znajdują zastosowanie w pojazdach o pojemności od kilku metrów sześciennych (Van) do 38 m3 (zabudowa kontenerowa). Układy oferują w pełni automatyczny cykl rozmrażania i są sterowane przez mikroprocesor. Cyklem można sterować również ręcznie. Systemy dostępne są w wersjach zasilanych prądem o napięciu 12V lub 24V, z opcjonalnym trybem pracy podczas postoju przy zasilaniu 230V bądź 380V - dodaje Kamil Kleczewski z Webasto Petemar - W przypadku izotermy do 0 st. Celsjusza czynnikiem chłodzącym jest R123A, natomiast chłodnie i mrożnie do minus 20 st. Celsjusza wykorzystują specjalnie zaprojektowane do chłodnictwa komercyjnego czynniki R404A oraz ekologiczny R452A.

Zdjęcie . /

W przypadku bardziej wymagających klientów, kiedy to w obrębie jednej zabudowy znajdują się dwie lub więcej komór z niezależnie regulowaną temperaturą należy zastosować systemy spełniające specyficzne oczekiwania, np. system Frigo Top Multitemperature.

- Wybór odpowiedniego systemu do transportu w kontrolowanej temperaturze jest uzależniony między innymi od klimatu danego regionu, rodzaju floty pojazdów oraz pokonywanej trasy, liczby przystanków, częstotliwości i czasu otwarcia drzwi, wielkości przedziału ładunkowego, oraz jakości zastosowanej izolacji termicznej komory, w której znajduje się przewożony towar - dodaje Kamil Kleczewski z Webasto Petemar.