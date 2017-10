Do sześciu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych potwornego wypadku, jaki wydarzył się w środę wieczorem w Charkowie na Ukrainie. Prowadzony przez młodą kobietę lexus wpadł w ludzi oczekujących przed przejściem dla pieszych na zielone światło.

Sprawa zbulwersowała ukraińską opinię publiczną. Media ujawniły, że sprawczyni wypadku to 20-letnia Ołena Zajcewa - studentka, adoptowana córka jednego z oligarchów, lokalnych potentatów energetycznych. Lexus RX, którym poruszała się kobieta zarejestrowany był na jej ojca - Wasylija .

Zdaniem ukraińskich mediów - wbrew wcześniejszym doniesieniom - w chwili wypadku 20-letnia sprawczyni była trzeźwa. Nie zmienia to jednak faktu, że wjechała na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, w wyniku czego lexus uderzony został w bok przez vw touarega. Wytrącone z toru jazdy japońskie auto, wpadło w poślizg, wyleciało z drogi i staranowało stojących przed przejściem ludzi. Na koniec samochód wywrócił się na bok.



Świadkowie zdarzenia mówią o dantejskich scenach, jak z "pola bitwy". Na miejscu zginęło pięć osób. Szósta, mimo starań lekarzy, zmarła w szpitalu. Stan dwóch kolejnych ofiar określany jest jako ciężki. Wśród ofiar śmiertelnych są trzy młode kobiety w wieku 24, 25 i 36 lat, a także 15-letnia dziewczyna. W stanie ciężkim w szpitalu znajduje się m.in. kobieta w zaawansowanej ciąży.

Moment tragicznego wypadku uchwyciły kamery monitoringu.



Ukraińska telewizja określa wypadek mianem "najstraszniejszego" w historii Charkowa. W 2008 roku, w podobnym zdarzeniu (rozpędzona terenówka staranowała przystanek autobusowy) na ulicach miasta zginęły cztery osoby. Lokalne władze obiecały poszkodowanym pomoc finansową w leczeniu i rehabilitacji. Zobowiązały się też, że wezmą na siebie sprawy związane z organizacją i pokryciem kosztów uroczystości pogrzebowych ofiar.

Sprawczyni, która wyszła z wypadku bez szwanku, jest w szoku. Za lexusem poruszał się samochód z ochroniarzami 20-latki. To oni wyciągnęli kobietę z wraku. Według lokalnej telewizji mieli też bronić jej przed próbą linczu ze strony rozwścieczonych świadków zdarzenia. Wczoraj telewizja ukraińska 1+1 poinformowała, że prokuratura zadecydowała o tymczasowym aresztowaniu sprawczyni. Nie podano jednak, jak długo 20-latka przebywać będzie w areszcie. Za spowodowanie wypadku grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wypadek sprowokował ogólnokrajową dyskusję dotyczącą karania ukraińskich piratów drogowych. Minister infrastruktury - Wołodymyr Omelian - zaapelował o obniżenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym i zwiększenie wysokości mandatów. Przedstawiciele władz zwracają uwagę, że sprawczyni wypadku trzykrotnie karana była przez policję mandatami w wysokości od 250 do 500 hrywien. W przeliczeniu na złotówki daje to kwoty rzędu od 35 do 70 zł...