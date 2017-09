Te zdjęcia przerażają. Huragan zniszczył setki tysięcy aut

Teksas odbudowuje się po niszczycielskim huraganie Harvey, który uderzył w ten stan kilka tygodni temu.

Zdjęcie Jedno z miejsc zbiórek zniszczonych samochodów /

Huraganowy wiatr niszczył wszystko, co napotkał na swojej drodze, w sumie zginęło 80 osób. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało również wiele budynków i samochodów.



W Teksasie zorganizowano kilka miejsc zbiórki wraków, głównie na terenach torów wyścigowych. Szacuje się, że huragan i wywołana przez niego powódź doprowadziły do zniszczenia około pół miliona samochodów! Sukcesywnie są one zabierane i wywożone.



W miejscach zbiórki pojawią się teraz rzeczoznawcy, którzy każdy samochód będą musieli indywidualnie obejrzeć, by wycenić szkody i zadecydować o jego dalszym losie. Nie ma się jednak co łudzić - większość z widocznych na zdjęciach tysięcy pojazdów trafi na złom.



Szacuje się, że cały proces wyceny szkód samochodowych może potrwać nawet pół roku!

Wideo instagram

Wideo instagram

Reklama