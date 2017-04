Ruszyła wypożyczalnia samochodów elektrycznych

Energa uruchomiła w Gdańsku usługę wynajmu samochodów elektrycznych. Spółka twierdzi, że to pierwsza taka usługa w kraju. Z wynajmu mogą korzystać pracownicy firm rezydujących w kompleksie biurowym Olivia Business Centre. Do dyspozycji jest 10 aut.

Głównym celem uruchomienia carsharingu (krótkoterminowy wynajem aut elektrycznych) jest popularyzacja elektromobilności i jej wspieranie w Trójmieście - powiedział podczas konferencji prasowej w poniedziałek w Gdańsku Tomasz Bogucki z należącej do Grupy Energa spółki Enspirion (jest operatorem tej usługi). "Dzięki naszej usłudze wiele osób będzie miało okazję przekonać się w praktyce, jak jeździ się +elektrykiem+, jak długo trwa jego ładowanie" - tłumaczył.

Carsharing Energi jest usługą skierowaną do klientów biznesowych i instytucjonalnych. Auto będą mogli wynająć pracownicy firm, które podpiszą umowę ze spółką Enspirion. Na razie mogą to być tylko firmy - rezydenci Olivia Business Centre. Swoje siedziby ma tutaj ok. 200 firm zatrudniających ponad 5 tys. osób. "Startujemy w Olivia Business Centre, gdzie mieści się nasza siedziba, ale chcemy, żeby już niedługo z naszego carsharingu mogła korzystać każda zainteresowana firma w Trójmieście" - zapowiedział.

Cena za wypożyczenie elektrycznego auta zależy od modelu i waha się od 27 do 35 zł za godzinę - bez limitu przejechanych kilometrów. Samochody można wypożyczać na godziny, w dni powszednie od 8 do 16. Możliwe jest też wypożyczenie na resztę doby oraz na cały weekend. Cena będzie zależna od modelu oraz pory dnia i tygodnia. Ładowanie auta w terminalach należących do Energi jest darmowe. W Trójmieście firma ma siedem terminali ładowania.

Uczestniczący w konferencji wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński zapowiedział, że resort w ramach nowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego "zdecydowanie chce uprościć przepisy związane z budową stacji do ładowania pojazdów elektrycznych". Zaznaczył, że obecnie "jest z tym duży problem". "W przyszłości chcielibyśmy, aby praktycznie każdy budynek w taką sieć był wyposażony, aby każdy właściciel elektrycznego auta miał dostęp do sieci ładowania" - zapewnił.

"Po pierwsze środowisko, po drugie wchodzimy w pewną innowacyjność, po trzecie chcemy przekonać społeczeństwo, że samochód elektryczny to nic złego" - powiedział podczas konferencji prezes Energi, Daniel Obajtek. "Jako pierwsza firma uruchamiany wynajem samochodów elektrycznych, by przekonać społeczeństwo" - dodał. Realizację projektu prezes uzasadniał przede wszystkim planem budowy sieci klientów firmy. "Musimy myśleć perspektywicznie, będzie coraz więcej samochodów elektrycznych, a my mamy sprzedawać prąd" - tłumaczył. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o to, aby spółka miała jak najwięcej punktów, gdzie będzie mogła sprzedawać prąd.

Energa w kompleksie Olivia Business Centre otworzyła pierwszy HUB carsharingowy, czyli specjalny punkt ładowania aut. Spółka zapowiedziała, że jeszcze w tym roku uruchomi w Trójmieście dwie kolejne lokalizacje z usługą carsharingu, a do końca 2018 roku ma być w sumie pięć. Kolejne HUB-y usługi mają być zlokalizowane w centrach handlowych i biznesowych. Auto będzie można wypożyczyć i oddać w każdym z nich, a cała operacja docelowo będzie bezobsługowa. Obecnie auto wydaje i odbiera pracownik w Olivia Business Centre.

Samorządom zainteresowanym transportem niskoemisyjnym Energa oferuje wypożyczenie na określony czas małej floty pojazdów elektrycznych oraz montaż stacji ładowania i możliwość bezpłatnego ładowania energii elektrycznej. Spółka zapowiedziała, że "już od maja, każdy klient Energi będzie mógł postawić własną stację ładowania we wskazanym przez siebie miejscu". "Dotyczy to zarówno małych punktów ładowania na indywidualny użytek, jak i komercyjnych stacji ładowania, np. przy hotelach czy restauracjach" - podano.

Grupa Kapitałowa Energa zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej, dostarcza prąd do ok, 2,7 mln odbiorców, co daje ok. 17-proc. udziały w rynku obrotu energii elektrycznej.