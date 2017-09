Mitsubishi Outlander Calligraphy już w salonach

​W polskich salonach Mitsubishi Motors można już kupić popularny model Mitsubishi Outlander przygotowany zgodnie z założeniami specjalnego programu personalizacji o nazwie Calligraphy. Dzięki temu projektowi, nawiązującemu nazwą do japońskiej sztuki pięknego pisania, klienci będą mieli możliwość dostosowania samochodu do swojego smaku i potrzeb oraz nadania mu indywidualnych cech.

Zdjęcie Mitsubishi Outlander Calligraphy /INTERIA.PL

Inspirujące shodō

"Shodō, czyli kaligrafia, to sztuka pięknego pisania, która w Japonii jest też szkołą kształtowania charakteru. Uczy koncentracji, dbałości o detale i pozwala odkrywać piękno." - opowiada o kulisach powstania programu prezes polskiego oddziału Mitsubishi Motors Yasuyuki Oyama. "Zainspirowani sztuką japońskich mistrzów stworzyliśmy program personalizacji samochodu o nazwie "Calligraphy". Dzięki niemu klienci mogą dopasować model Mitsubishi Outlander do swych potrzeb i wysokich wymagań." - dodaje.

"Napisz swoją drogę" z Mitsubishi Outlander Calligraphy

Program, którego nazwa i znak graficzny nawiązuje do tradycyjnej, japońskiej sztuki kaligrafii, symbolizującej perfekcję i dbałość o szczegóły, został przygotowany z myślą o wyrafinowanych gustach osób zainteresowanych wysokim poziomem wyposażenia.

Wybierając spośród kilkunastu elementów ułożonych w 6 pakietów o wiele mówiących nazwach Esencja, Elegancja, Emocja, Ekscytacja, Fascynacja i Perfekcja, klienci będą mieli możliwość nadania swemu autu indywidualnego rysu, "naszkicowania" go od nowa, dostosowując go do indywidualnych gustów i oczekiwań.

Wśród dodatkowych elementów wyposażenia nie zabraknie emblematów Calligraphy na przednich błotnikach i pokrywie silnika, stacji multimedialnej z nawigacją, oświetlenia ambientowego, gniazd USB i uchwytów na tablet, ozdobnych listew i progów oraz wielu opcji i kolorów skórzanej tapicerki z wytłoczonym oznakowaniem Calligraphy, obszyć deski rozdzielczej, daszka zegarów, koła kierownicy, gałki dźwigni zmiany biegów i górnej części boczków drzwi, połączonych z alcantarą i przeszyciami w kilku barwach.

Nowe Mitsubishi Outlander 2017 Calligraphy jest już dostępne w salonach na terenie Polski a cennik pakietów zaczyna się od 3990 zł.