Mitsubishi L200 w czterech specjalnych wersjach

​Polski oddział Mitsubishi stworzył cztery specjalne wersje pickupa L200 i nawiązał współpracę z czterema sportowcami, którzy stali się ambasadorami tego modelu.

Zdjęcie Mitsubishi L200 i czterech ambasadorów /INTERIA.PL

Odwołujące się w nazwie do żywiołów - Wiatru, Wody, Ognia i Ziemi - limitowane wersje stworzono na bazie specyfikacji Double Cab Intense Plus oraz Instyle i oznakowano emblematami sił natury.



Nazwy żywiołów korespondują z dyscyplinami sportów, uprawianych przez utytułowanych ambasadorów - wersję Wiatr reprezentuje mistrz kitesurfingu Victor Borsuk, Woda - płetwonurek jaskiniowy i techniczny Irena Stangierska oraz fotograficzka podwodnego świata, L200 Ogień prezentuje zawodnik motocrossu Oskar Barański a żywioł Ziemi - wspinacz skałkowy Stefan Madej.



Specjalne wersje Mitsubishi L200 przygotowano z myślą o ludziach aktywnych, którzy - podobnie, jak ambasadorzy tego modelu - dla realizacji swych niezwykłych pasji potrzebują niezwykłego, ale bardzo funkcjonalnego samochodu.

Czterech ambasadorów



Białe Mitsubishi L200 w wersji Wiatr trafiło w ręce Victora Borsuka - siedmiokrotnego Mistrza Polski w Kitesurfingu i najbardziej utytułowanego zawodnika kitesurfowego freestyle’u w Polsce, który na podium Pucharu Świata i Europy oraz w kraju stawał już kilkadziesiąt razy. Ostatnio pobił rekord świata wzbijając się za Mitsubishi L200 na wysokość 63 metrów. Urodził się w 1989 roku w Sztokholmie a po pięciu latach przeprowadził się z rodzicami do Polski. Jako 14-latek zaczął pływać na kitesurfingu. Po trzech latach wygrywał już wszystkie najważniejsze zawody w Polsce. Jest doświadczonym trenerem, organizatorem szkoleń i wyjazdów, jak również magistrem ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.

Ambasadorką Mitsubishi L200 w wersji Woda jest Irena Stangierska - płetwonurek jaskiniowy i techniczny, a przy tym fotograf podwodnego świata. Nurkuje od 2003 roku - nie wchodzi do wody bez aparatu. Na jej zdjęciach możemy podziwiać polskie jeziora, meksykańskie cenoty, jaskinie Czech, Albanii, Francji, podwodne wraki i rafy koralowe całego świata. Marzy o sfotografowaniu wraków na dnie Atolu Bikini. Prowadzi warsztaty fotografii podwodnej, relacjonuje wyprawy nurkowe, a także realizuje komercyjne zlecenia producentów sprzętu. Ciągle szuka nowych wyzwań, choć była już 100 metrów pod powierzchnią wody (więcej niż jeden raz...). To prawdziwa kobieta renesansu z urzekającym uśmiechem i magiczną iskrą w oku. Gdy nie nurkuje pracuje jako grafik komputerowy i dużo podróżuje.

Za kierownicą brązowego Mitsubishi L200 w wersji Ziemia zasiadł Stefan Madej - Mistrz Polski w Boulderingu, który jak sam przyznaje, nie przykłada do zawodów zbyt wielkiej wagi. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej - zimą niemal codziennie można go spotkać trenującego na którejś z warszawskich ścianek wspinaczkowych. Prowadzi własną szkołę, przemieniając podopiecznych w doskonałych wspinaczy. Ceniony route setter. Gdy tylko ma okazję, podróżuje po Europie w poszukiwaniu najbardziej ekstremalnych ścian. Autor jednych z najlepszych przejść w kraju, ścisła czołówka wśród polskich wspinaczy w rankingach PZA i 8a.nu. Od kilku lat skutecznie łączy pasję wspinaczkową z fotografią przybliżając światu piękno tego sportu.

Ambasador Mitsubishi L200 w wersji Ogień to Oskar Barański - urodzony w 1995 roku, 3-krotny Mistrz Polski w motocrossie. Pierwszy raz wsiadł na motor w wieku 9 lat i od razu wjechał w płot sąsiada. Gdy pierwszy raz wystartował w Mistrzostwach Polski, zajął drugie miejsce.

Zdjęcie Mitsubishi L200 i czterech ambasadorów / INTERIA.PL

Mitsubishi L200



Mitsubishi L200 już w standardzie oferuje bogate wyposażenie - już w podstawowej wersji znajdziemy napęd na 4 koła, klimatyzację, elektrycznie sterowane szyby, wielofunkcyjny wyświetlacz, radioodtwarzacz CD/MP3 2DIN, gniazdo USB, zdalnie sterowany zamek centralny oraz 7 systemów bezpieczeństwa - ABS z EBD, system stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, układ stabilizacji toru jazdy przyczepy, wspomaganie hamowania, system priorytetu hamulca, układ ostrzegania o nagłym hamowaniu a także wzmocnienia w przednich drzwiach, tempomat ze sterowaniem w kierownicy, 7 poduszek bezpieczeństwa w tym kolanową i system mocowania fotelików dziecięcych ISO-FIX na tylnej kanapie, aluminiowe 17-calowe obręcze kół, chromowane elementy nadwozia między innymi: osłonę chłodnicy, wykończenia przednich reflektorów, klamki czy obudowy lusterek bocznych i wnętrza, w tym progi boczne z chromowanym wykończeniem, automatyczną, 1-strefową klimatyzację, kamerę cofania, system ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka boczne z kierunkowskazami, radioodtwarzacz 2DIN CD/MP3 z dotykowym wyświetlaczem, zestaw głośnomówiący bluetooth, sterowanie systemem audio w kierownicy, światła mijania z czujnikiem zmierzchu, wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu, przednie reflektory przeciwmgielne ze srebrnym obramowaniem i przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia.



Najbogatszą wersję Instyle AT wyposażono ponadto w światła do jazdy dziennej w technologii LED, biksenonowe przednie reflektory, bezkluczykowy dostęp KOS, radioodtwarzacz z cyfrowym tunerem Digital Audio Broadcast (DAB) i nawigacją z 7-calowym wyświetlaczem, automatyczną, 2-strefową klimatyzację, skórzaną tapicerkę siedzeń, łopatki do zmiany biegów przy kierownicy, podgrzewane przednie fotele a fotel kierowcy jest regulowany elektrycznie w 6 kierunkach.

Mitsubishi L200 w wersjach Wiatr, Woda, Ziemia i Ogień stworzono na bazie wersji Double Cab z silnikiem 2.4 l. o mocy 181 KM i napędem 4x4 w specyfikacji Intense Plus z manualną, 6-biegową przekładnią oraz Instyle z automatyczną skrzynią biegów i dodatkowo wyposażono w chromowane ramki ozdobne tylnych lamp, nakładki progowe oraz specjalne emblematy 4 żywiołów na przednich błotnikach i tylnej klapie. Tak przygotowany samochód w wersji Intense Plus wraz z lakierem metalizowanym kosztuje obecnie 138 240 zł a wersji Instyle - 147 240 zł.

W gamie akcesoriów, które mogłyby zainteresować sportowo aktywnych nabywców Mitsubishi L200 z pewnością znajdują się różne rodzaje zabudowy, bagażnik dachowy, uchwyty na kajak czy deskę surfingową, rury skrzyni ładunkowej i system mocowania ladunku, kuweta skrzyni ładunkowej, wykładzina tylnej burty czy haki holownicze.