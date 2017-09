Mitsubishi e-Evolution Concept kamieniem milowym

​45. edycja Tokyo Motor Show ma być dla Mitsubishi prawdziwym kamieniem milowym. To właśnie w Tokio korporacja zaprezentuje swój nowy sztandar, pod którym Mitsubishi wchodzi w erę długoterminowego wzrostu i zrównoważonego rozwoju. Nawiązuje on do kluczowych cech marki i wskazuje drogę ku przyszłości.

Zdjęcie Mitsubishi e-Evolution Concept /INTERIA.PL

Symbolem tej nowej epoki będzie światowa premiera zupełnie nowego samochodu koncepcyjnego o nazwie Mitsubishi e-Evolution Concept.

Reklama

Ten pojazd o wysokich osiągach ma łączyć napęd 4WD z napędem elektrycznym oraz zaawansowaną sztuczną inteligencją. A wszystko to ma zostać opakowane w aerodynamiczną sylwetkę SUV-a Coupe.



Więcej o nowym modelu dowiemy się po premierze.