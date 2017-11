Kolejki w wydziałach komunikacji. "System się zawiesza, to loteria"

Rejestracja samochodu to loteria, a przy okienku trzeba spędzić dużo więcej czasu - to rzeczywistość właścicieli samochodów w wydziałach komunikacji dzień po uruchomieniu system CEPiK 2.0.

Wydział komunikacji w Warszawie Mokotów - Przegląd, rejestracja samochodu? Są z tym olbrzymie problemy!

W wydziale komunikacji na warszawskim Mokotowie największy problem jest z wymianą dokumentów, na przykład gdy ktoś zgubi dowód rejestracyjny, gdy w dowodzie brakuje miejsca na nowe wpisy, nie można też prowadzić żadnych zmian w dokumentach.

- Dopisanie współwłaściciela chwilowo nie działa, żadna modyfikacja pojazdu już zarejestrowanego również. Dopisujemy wszystko ręcznie, a kiedyś wczytamy w system - mówi naczelnik wydziału Agnieszka Wrońska.

Rejestracja nowych aut teoretycznie sprawia najmniej problemów, ale już rejestracja aut używanych to loteria. Klienci stoją przy okienkach i przez wiele minut wraz z urzędnikami wpatrują się w ekran monitora, czy tym razem system przyjmie dane.

- Jesteśmy w trakcie wieszania się systemu. Na początku szło dobrze, ale już niestety system pada - mówiła reporterowi RMF FM jedna z kobiet stojąca przy okienku.

- Odręcznie musiał urzędnik wypełniać wszystkie papiery - skarżył się mężczyzna, który chciał zmienić tablice rejestracyjne.

Stos dokumentów do wprowadzenia do systemu rośnie. Tylko wczoraj w urzędzie na Mokotowie było to 200 spraw.