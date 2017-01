Kia Stinger w wersji europejskiej

Wiemy już, na co liczyć mogą europejscy klienci Kii noszący się z zamiarem zakupu nowego - topowego - modelu Stinger. Koreańczycy opublikowali właśnie pełny zestaw informacji dotyczących samochodu w specyfikacji na rynki Starego Kontynentu.

Zdjęcie Kia stringer

Jak już informowaliśmy, zaprezentowana na targach w Detroit, Kia Stinger to produkcyjna wersja koncepcyjnego modelu GT (pokazany w 2011 roku we Frankfurcie). Za kształty nadwozia typu fastback odpowiadało europejskie centrum stylistyczne Kii we Frankfurcie. Jazdy testowe odbywały się m.in. na torze Nurburgring.

Stinger w europejskiej odmianie mierzy 4,83 m długości, 1,87 m szerokości (bez lusterek) i 1,4 m wysokości. Rozstaw osi to 2905 mm. Dla podkreślenia sylwetki samochód ma też stosunkowo krótkie zwisy. Przedni mierzy 830 mm, tylny - 1095 mm.

Europejscy nabywcy będą mieli do wyboru trzy wersje napędowe: dwie benzynowe i jedną wysokoprężną. Wszystkie silniki wyposażono w turbodoładowanie, bezpośredni wtrysk paliwa i cztery zawory na cylinder. Podstawowa jednostka o zapłonie iskrowym to czterolitrowy, rzędowy motor o pojemności 2,0 l. Generuje on moc 255 KM (przy 6200 obr./min) i maksymalny moment obrotowy 353 Nm (1400-4000 obr./min). Producent nie chwali się jednak, w jaki sposób dane te przekładają się na osiągi.

Topowa jednostka benzynowa - V6 o pojemności 3,3 l (z rodziny Lambda II) osiąga moc 370 KM (6000 obr./min) i maksymalny moment obrotowy 510 Nm (1300-4500 obr./min). Dzięki temu Kia Stinger przyspiesza do 100 km/h w 5,1 s i osiąga prędkość maksymalną 270 km/h.

Dużą popularnością wśród europejskich klientów cieszyć się będzie najprawdopodobniej 2,2-litrowy czterocylindrowy silnik wysokoprężny. Motor osiąga moc równych 200 KM (3000 obr./min) i generuje 440 Nm dostępnych w zakresie 1750-2750 Nm. Auto w takiej konfiguracji osiąga 100 km/h w 8,5 s od startu i rozpędza się do prędkości maksymalnej 225 km/h.

Przypominamy, że Kia Stinger może pochwalić się klasycznym układem napędowym - zamontowany wzdłużnie z przodu silnik napędza koła tylnej osi. Standardowym wyposażeniem wszystkich odmian ma być m.in. automatyczna, ośmiostopniowa skrzynia biegów (oferująca pięć trybów jazdy i możliwość zmiany przełożeń łopatkami przy kierownicy).

Samochód zaprojektowano w taki sposób, by dawał jak największą przyjemność z jazdy. Lista opcji obejmuje m.in. układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu i aktywne zawieszenie. Z przodu zastosowano klasyczne kolumny McPhersona - z tyłu pracuje układ niezależnych wahaczy.

Kia Stinger trafi do europejskich salonów w czwartym kwartale bieżącego roku.