Infiniti QX50 Concept pojawi się w Detroit

Prototypowe Infiniti QX50 Concept, którego światowa premiera będzie miała miejsce na salonie samochodowym Detroit, ukazuje, jak marka widzi kolejną generację SUV-ów premium klasy średniej.

Jako kolejny etap ewolucyjny prototypu QX Sport Inspiration, QX50 Concept ukazuje, jak design jego konceptualnego poprzednika można zaadaptować dla przyszłego modelu produkcyjnego w najszybciej rosnącym segmencie motoryzacyjnym świata. Najnowszy prototyp Infiniti jest przykładem nowej interpretacji języka stylistycznego marki "Powerful Elegance".

QX50 Concept będzie prezentował także nowe technologie związane z jazdą autonomiczną. Infiniti chce, aby elektronika była "drugim pilotem" - zapewniając kierowcy dodatkowe możliwości, ale nie zastępując go. Uwalniając kierującego od nużących czynności, jak prowadzenie w korkach, na autostradach, czy zachowywanie odpowiedniego odstępu od aut w pobliżu.

Oprócz koncepcyjnego SUVa, Infiniti pokaże w Detroit swój nowy silnik VC-Turbo. To pierwsza na świecie seryjna jednostka o zmiennym stopniu sprężania. Wykorzystując innowacyjny system wielodźwigniowy, silnik VC-Turbo jest zdolny do zaadaptowania swego stopnia sprężania do warunków jazdy, by zapewnić kierowcy optymalny poziom osiągów i wydajności. Bezstopniowo i niezauważalnie wznosząc lub obniżając zasięg tłoków, natychmiast dobiera on odpowiedni stopień sprężania w zakresie od 8:1 aż po 14:1 - odpowiednio dla wysokich osiągów lub wysokiej wydajności.

Planowane możliwości silnika VC-Turbo to 272 KM oraz 390 Nm, więc jednostka ta będzie porównywalna z niektórymi benzynowymi silnikami V6 pod względem mocy, ale zarazem będzie od nich o wiele bardziej wydajna. Inżynierowie Infiniti prognozują poprawę wydajności paliwowej w stosunku do jednostek o podobnych parametrach mocy i momentu obrotowego aż o 27 %.