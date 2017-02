Gaz grzewczy jako LPG. Zobacz, gdzie tak było!

6 osób, w tym 2 liderów zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymali policjanci łódzkiego CBŚP. Przestępcy sprzedawali gaz grzewczy jako paliwo LPG. W ten sposób oszukali Skarb Państwa na 1,6 mln. złotych. Oszustom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z łódzkiego CBŚP wpadli na trop zorganizowanej grupy przestępczej, która rozprowadzała gaz grzewczy jako paliwo LPG. Jak informuje rzeczniczka CBŚP kom. Agnieszka Hamelusz, organizatorami procederu było dwóch biznesmenów, którzy zajmowali się hurtowym obrotem paliwami.



Zakupiony gaz grzewczy sprzedawali stacjom benzynowym, jako paliwo LPG w województwie łódzkim, śląskim i świętokrzyskim. W ten sposób oszukali Skarb Państwa na 1,6 mln. złotych.Podczas finalizowania sprawy funkcjonariusze byli wspierani przez kielecki i katowicki zarząd CBŚP, policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek podległych, funkcjonariuszy wywiadu skarbowego i izby celnej.

"Ponieważ policjanci wiedzieli, że liderzy grupy posiadają legalną broń palną, do ich zatrzymania zaangażowano antyterrorystów" - podała Hamelusz. Funkcjonariusze przeszukali blisko 50 miejsc i zabezpieczyli dokumentację oraz 85 tys. złotych.



Oszuści usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzuty karno-skarbowe. Liderom grozi do 10 lat więzienia, pozostałym zatrzymanym - do 5 lat pozbawienia wolności.Sąd, na wniosek Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, aresztował przywódców grupy. Wobec pozostałych przestępców zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe.