Dwie młode dziewczyny zginęły w wypadku. Nagrał to telefon

Współczesne nastolatki nie wyobrażają sobie życia bez internetu i smartfonu. W wielu przypadkach mówić można o prawdziwym uzależnieniu od serwisów społecznościowych. Te może mieć niekiedy tragiczne skutki.

Zdjęcie Dziewczyny prowadziły transmisję w internecie /

Czeskie (i nie tylko) media żyją koszmarnym wypadkiem, do którego doszło kilka dni temu nieopodal miasteczka Obrnice. W czwartek wieczorem, 6 lipca, dwie nastolatki wracały samochodem do rodzinnej Bíliny. Jak informuje lokalna policja - na krótko przed godziną 20 prowadzony przez jedną z dziewczyn Volkswagen New Beetle wypadł z drogi, przejechał przez chodnik i uderzył w przystanek autobusowy oraz bariery dźwiękochłonne. Pojazd koziołkował i zatrzymał się tyłem do kierunku jazdy

. Jedna z dziewczyn zginęła na miejscu. Drugą w stanie ciężkim, z poważnymi obrażeniami głowy, przetransportowano do szpitala. Mimo wysiłków ratowników i lekarzy jej życia nie udało się uratować.

Szczególne poruszenie wywołał fakt, że dziewczyny postanowiły uwiecznić swoje drogowe wyczyny przy pomocy Facebooka. Chcąc zaimponować znajomym pasażerka auta transmitowała jazdę na żywo. Na filmie widać, jak podekscytowane dziewczyny cieszą się z kolejnych wskazań prędkościomierza. Na chwilę przed zderzeniem prowadząca auto nastolatka beztrosko rozmawia przez telefon...

Z rozmowy wywnioskować można, że plan zakładał rozpędzenie się do 170 km/h. "Ambitnego" celu nie udało się zrealizować. Zdaniem policji w czasie zderzenia z przystankiem i barierą energochłonną samochód jechał z prędkością około 120 km/h. Włączony telefon zarejestrował nie tylko moment wypadku. Urządzenie transmitowało obraz i dźwięk jeszcze długie minuty po wypadku. Słychać jak świadkowie mówią do ciężko rannej, jęczącej dziewczyny, jak ląduje wezwany śmigłowiec, a także podejmowane przez ratowników próby resuscytacji. Wszystko to w czasie rzeczywistym oglądać mogli znajomi dziewczyn na Facebooku...

Wideo Zginęły w wypadku. Transmitowały to na żywo...

Chociaż rodziny ofiar zablokowały konta nastolatek, film uwieczniający moment tragicznej śmierci Czeszek szybko trafił do innych serwisów. Tylko w pierwszych dniach obejrzało go przeszło pół miliona osób. Może wyciągną jakieś wnioski....