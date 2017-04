CEPiK 2.0 ruszy wcześniej niż zapowiadano?

Ministerstwo Cyfryzacji przyspiesza prace nad nową wersją Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Jej częściowe uruchomienie nastąpić ma 30 października bieżącego roku.

Zdjęcie CEPiK ma stanowić m.in. pełną bazę danych o kierowcach /Reporter

Jak donosi Instytut Samar, Ministerstwo Cyfryzacji skierowało do konsultacji społecznych projekt zmian w Prawie o Ruchu Drogowym. Ma on na celu przyspieszenie prac nad Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców w wersji 2.0. Przedstawiciele resortu chcą, by system - częściowo - w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów - ruszył z dniem 30 października.

Wcześniej, w grudniu ubiegłego roku, prezydent podpisał nowelizację ustawy o kierujących pojazdami skutkującą kolejnym opóźnieniem w terminie uruchomienia CEPIK 2.0. Datę przesunięto wówczas z 1 stycznia 2017 na 4 czerwca 2018 roku.

Przypominamy, że w ramach modernizacji CEPiK 2.0 powstać ma m.in. dodatkowa ewidencja posiadaczy kart parkingowych CEPKP. W ramach systemu CEPiK 2.0 mają też być wprowadzone nowe elementy, w tym - między innymi - szczegółowe informacje o kandydatach na kierowców czy informacje o realizowanych badaniach technicznych. Dodatkowo obywatele mają mieć zapewniony szybki i łatwy dostęp do wielu informacji zgromadzonych w rejestrach.

Zakres gromadzonych w rejestrach CEP i CEK danych określony jest przez ustawę Prawo o ruchu drogowym. Wśród instytucji zobowiązanych do przekazywania danych do rejestru znajdują się m.in.: wydziały komunikacji w starostwach powiatowych, ubezpieczyciele czy stacje kontroli pojazdów. Te przekazywać mają informacje o badaniu technicznym oraz stanie licznika.



W grupie tej znajdują się również Policja i Inspekcja Transportu Drogowego, które przekazują dane między innymi o kradzieżach pojazdów i zatrzymaniu dokumentów.