18-letni pirat w BMW. Swojej jazdy nie potrafił wytłumaczyć

Policjanci drogówki zatrzymali kierującego BMW, który pędził w terenie zabudowanym z prędkością 134 km/h. Jak się okazało 18-letni kierowca prawo jazdy miał od dwóch miesięcy.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Źółkiew Kolonia (gm. Żółkiewka, woj. lubelskie). Policjanci z Krasnegostawu zatrzymali do kontroli drogowej kierującego BMW. 18-letni mieszkaniec gminy Wysokie pędził w obszarze zabudowanym z prędkością 134 km/h. Dodatkowo wiózł pasażera.



W trakcie kontroli okazało się, że uprawnienia do kierowania pojazdami posiada od 2 miesięcy. Mężczyzna nie potrafił wytłumaczyć mundurowym swojego nieodpowiedzialnego zachowania.



Funkcjonariusze zatrzymali młodemu piratowi prawo jazdy, odzyska je dopiero za 3 miesiące. Ponadto ukarali go mandatem karnym w kwocie 500 złotych i naliczono mu 10 pkt. karnych. Przypomnijmy, że kierowca, który w ciągu roku od uzyskania prawa jazdy, uzbiera 20 punktów, traci nie tylko prawo jazdy, ale również uprawnienia do prowadzenia samochodu, co oznacza konieczność ponownego odbycia kursu i zdania egzaminu.