Legendarne Ferrari Testarossa do kupienia

Jeśli zastanawiacie się właśnie, na co wydać zalegające w banku 2 mln dolarów mamy dla was ciekawą propozycję. Pod młotek trafi wkrótce jedna z samochodowych ikon popkultury - białe Ferrari Testarossa z serialu "Miami Vice"!

Telewizyjny hit lat osiemdziesiątych, znany polskim widzom jako "Policjanci z Miami", na dobre zapisał się w historii kinematografii. Fanom motoryzacji serial kojarzy się niezmiennie z białym Ferrari Testarossa, które zobaczyć można było począwszy od trzeciego sezonu "Miami Vice".

Wyprodukowany w 1986 roku pojazd z numerem nadwozia 63631 to wczesny model Testarossy, w którym nie znajdziemy np. prawego lusterka. Auto jest świetną lokatą kapitału, mimo że nie może pochwalić się np. fabrycznym lakierem. Jeszcze w latach osiemdziesiątych producenci "Miami Vice" zadecydowali o przemalowaniu pojazdu. Oryginalny - czarny - lakier zastąpiono białym. Chodziło o to, by samochód lepiej prezentował się w scenach nocnych.

Auto napędzane jest dwunastocylindrowym silnikiem (w układzie V) o pojemności 4,9 l. Jednostka generuje moc 390 KM i - za pośrednictwem pięciostopniowej, ręcznej skrzyni biegów - napędza koła tylnej osi. W kabinie znajdziemy takie udogodnienia, jak klimatyzację, elektrycznie sterowane fotele i szyby czy tempomat.

Po zakończeniu zdjęć do ostatniego sezonu, w 1990 roku, biała Tastarossa trafiła do magazynu. W 2014 roku samochód pojawił się w jednym z portali aukcyjnych z opcją "kup teraz" za kwotę 1,75 mln dolarów. Rok później pojazd kolejny raz trafił na aukcję.

Obecnie Ferrari legitymuje się przebiegiem 16 500 mil i pełną historią serwisową. Faktura za ostatni przegląd w ASO opiewa na kwotę 8000 dolarów. Wraz z pojazdem nowy nabywca może też liczyć na komplet certyfikatów potwierdzających niecodzienną przeszłość auta. Pojazd zlicytowany zostanie w czasie "tygodnia aukcji" (14-22 stycznia) organizowanego przez Barrett Jackson w Scottsdale w stanie Arizona.