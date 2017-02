Japońskie youngtimery w dobrej cenie – te modele warto kupić

Specjaliści uważają, że polski rynek samochodów zabytkowych i youngtimerów można uznać za wschodzący i rozwijający się. Oczywiście daleko nam do Wielkiej Brytanii lub Niemiec, ale i nasi kolekcjonerzy mogą pochwalić się ciekawymi egzemplarzami. Sprawdzamy, które z japońskich youngtimerów warto kupić.

Entuzjazm dla klasycznych samochodów systematycznie rośnie. Szacuje się, że w samej Wielkiej Brytanii interesuje się nimi 8,2 mln ludzi i zarejestrowanych jest ponad 1 mln pojazdów zabytkowych. W Polsce żółte tablice ma około 60 tys. samochodów, ale dynamika wzrostu jest dwucyfrowa - podkreśla Michał Prząda z Ardor Auctions.

- "Bardzo dużą popularnością wśród polskich fanów klasycznej motoryzacji cieszą się samochody sportowe. Po pierwsze dlatego, że nawet dzisiaj oferują bardzo przyzwoite osiągi, a po drugie są stosunkowo niedrogie i tanie w naprawie" - wyjaśnia Michał Horodeński, szef amatorskiego zespołu wyścigowego Toyota Team Classic. - "Co więcej, w Polsce pojawia się coraz więcej inicjatyw, które umożliwiają sprawdzenie siebie i swojego pojazdu w praktyce. Jedną z ważniejszych jest seria Inter Cars Classicauto Cup, największy w Polsce puchar dla samochodów klasycznych i youngtimerów. W zeszłym roku zostało rozegranych pięć edycji w czterech różnych lokalizacjach."

Wyścigi typu "track day" to niejedyne atrakcje przygotowane z myślą o entuzjastach klasycznej motoryzacji. Wystawy, zloty, targi - to tu spotykają się miłośnicy old- i youngtimerów, w tym coraz liczniejsi właściciele aut japońskich.

- "W sezonie 2017 przygotowujemy w sumie 12 imprez. Nowością będą wyścigi oraz rajd turystyczny. Każdy znajdzie coś dla siebie" - swoje plany zdradza Tomek Ważyński, organizator cyklu Inter Cars #CAC. - "Coraz większą popularność youngtimerów z Japonii można zaobserwować podczas Toyota Cup, markowego pucharu cyklu #CAC. W zeszłym roku była to najliczniejsza grupa na naszych zawodach. Mam nadzieję, że dołączą kolejni kierowcy Celik, MR2, ale także Hond czy Nissanów."

Analitycy z Classic & Sports Finance podkreślają, że w 2017 roku nabywcy będą szukali alternatyw dla zabytkowych modeli Ferrari i Porsche, które do tej pory dominowały na większości aukcji w USA i Wielkiej Brytanii. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów powinno też wzrosnąć zainteresowanie klasykami z lat 80. i 90.

- "Polacy zaczynają dostrzegać, że pojazdy zabytkowe to nie tylko hobby dla wąskiej grupy pasjonatów, ale również sposób na inwestycję kapitału. Spotykamy się z coraz większą liczbą osób, które do tej pory nie były związane z motoryzacją zabytkową, a np. za pośrednictwem znajomych zapragnęły nabyć pierwsze auto klasyczne" - wyjaśnia Michał Prząda, Ardor Auctions. - "Coraz szersze grupy osób wchodzą w posiadanie tego typu pojazdów, bo wśród wyższej klasy średniej zaczyna być to modne. Warto pochwalić się ciekawą, alternatywną inwestycją. W przeciwieństwie do sztuki czy np. wina (kolekcjonerstwo to nie konsumpcja) - samochodu możemy używać. Myślę, że to główny motor napędowy naszych klientów."

Według "The Economist" to właśnie rynek samochodów klasycznych był w ubiegłym roku jedną z najbardziej atrakcyjnych opcji pomnażania kapitału. Potencjalna stopa zwrotu możliwa do osiągnięcia z inwestycji na tym rynku była ponad dwukrotnie wyższa od kupna akcji zaliczanych do indeksu MSCI World.

Raport pokazuje, że największą popularnością w 2017 roku będą się cieszyły na brytyjskich aukcjach samochody kosztujące poniżej 100 tys. funtów, a rekordy sprzedaży odnotują pojazdy wystawione za mniej niż 50 tys. funtów. Kupujący będą przy tym szukali głównie modeli związanych z motorsportem.

Japońskie youngtimery 1 5 Toyota Celica VI produkowana był od 1993 roku, a ostatnie egzemplarze zjechały z taśmy produkcyjnej w 1999 roku. Auto oferowane było z silnikiem o pojemności dwóch litrów i mocy na poziomie 170 lub 175 KM – w zależności od wersji. W sprzedaży znalazł się również silnik o pojemności 1,8 litra i mocy 116 KM, natomiast najmocniejsza odmiana GT-Four oferująca napęd na cztery koła i moc rzędu 242 KM jest obecnie najczęściej poszukiwana przez kolekcjonerów. W Polsce ceny Toyoty Celiki zaczynają się od około 4 tys. zł. W tej cenie można stać się posiadaczem egzemplarza z najsłabszym silnikiem. Za wersję 175-konną trzeba zapłacić nieco więcej, bo około 7 – 10 tys. zł. Wersja GT-Four nie jest praktycznie dostępna na naszym rynku wtórnym, a jej ceny u naszych zachodnich sąsiadów zaczynają się od około 10 tys. euro.

Eksperci Classic & Sports Finance dodają, że kupującym zależy już nie tylko na konkretnych modelach. Coraz większe znaczenie ma ciekawa historia sprzedawanego samochodu oraz różnego rodzaju modyfikacje, które wyróżniają dany egzemplarz.

Według Integrity Exports wyraźne trendy pojawiają się również wśród kolekcjonerów samochodów klasycznych produkcji japońskiej. Analitycy uważają, że do 2019 roku ceny tych modeli wzrosną o 57 proc. Przedstawiamy japońskie youngtimery w dobrej cenie, które warto kupić.