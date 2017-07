Fiat 500 świętuje 60. urodziny akcją "Wyjedź dziś - zapłać w 2018 roku"

Włosi mają powód, by uczcić dzisiejszy dzień kieliszkiem dobrego wina. Równo 60 lat temu bramę Fabbrica Italiana Automobili Torino opuścił pierwszy produkcyjny egzemplarz "kwintesencji włoskiej motoryzacji" - Fiata 500.

Zdjęcie Fiat 500 świętuje 60. urodziny /

Mierzący zaledwie 297 cm długości pojazd na dobre zapisał się w historii obok takich sław, jak Ford T, Volkswagen Typ 1 (Garbus) czy Citroen 2CV. Każdy z nich przyczynił się do upowszechnienia idei automobilizmu i sprawił, że własny samochód stał się osiągalny dla mas.

Poprzednik Malucha, czyli Fiata 126, zawdzięczał swą nazwę pojemności skokowej dwucylindrowego, chłodzonego powietrzem silnika (miał on dokładnie 497 cm3), który - w początkowym okresie - osiągał moc 13,5 KM i generował symboliczny moment obrotowy wynoszący nieco ponad 27 Nm. Samochód mógł wówczas śmiało stawać w szranki z większością skuterów. Na pokonanie 100 km potrzebował zaledwie 4,5 l benzyny (zbiornik paliwa mieścił jedynie 22 l). "Skuterowe" były również osiągi - prędkość maksymalna wynosiła 85 km/h. Nawet późniejszy model "sport" (z silnikiem 499 cm3 o mocy 21 KM) osiągał prędkość 95 km/h.

Niewielkie wymiary (szerokość 1320 mm, wysokość 1324 mm, rozstaw osi 1840 mm) podyktowane były głównie chęcią stworzenia pojazdu przystępnego cenowo. Z tego samego względu auto było niemal kompletnie pozbawione tapicerki i wygłuszeń. By oszczędzić (drogą) blachę standardem było składane materiałowe poszycie dachu.

Zdjęcie Fiat 500 świętuje 60. urodziny /

Zgodnie z przewidywaniami producenta samochód, który stał się ciekawą alternatywą dla jednośladu, spotkał się we Włoszech z ogromnym zainteresowaniem nabywców. Fiat 500 przetrwał w ofercie przez 18 lat (do 1975 roku). Wyprodukowano niemal 4 mln egzemplarzy. Nic dziwnego, że po latach Fiat wrócił do nazwy 500, a nowy model sprzedaje się równie dobrze, jak legendarny poprzednik.

By uczcić 60. urodziny "pięćsetki" Fiat przygotował specjalną ofertę promocyjną na wszystkie modele. Będzie ona obowiązywała tylko przez jeden dzień - 6 lipca. W ramach tej akcji tego dnia od godzin porannych aż do północy, wszystkie autoryzowane salony we współpracy z FCA-Group Bank Polska S.A. i FCA Leasing Polska Sp. z o.o., będą oferować kompleksowe finansowanie: kredyt/leasing/ubezpieczenia na każdy model Fiata. W ramach specjalnej oferty Kredyt Siesta+ "Wyjedź dziś - zapłać w 2018 roku" klienci będą mogli nabyć nowe auto bez wpłaty własnej, z płatnością w formie niskich rat odroczoną aż do stycznia przyszłego roku.

Szczegóły w salonach.