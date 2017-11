OffRoad Poland Show 2017 – największe targi samochodów terenowych w Polsce

Już w najbliższy weekend fanów samochodów terenowych czeka prawdziwe święto – OffRoad Poland Show 2017. Na wspólnym stoisku Land Cruiser Adventure Club i salonu Toyota Marki / Żerań będzie można obejrzeć nowego Land Cruisera oraz Lexusy RX i NX. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci oraz dla fanów sportów terenowych i offroadowych wypraw.

Szósta edycja targów OffRoad Poland Show zostanie ponownie zorganizowana w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa w Warszawie. Na stoisku Land Cruiser Adventure Club staną obok siebie debiutujący niedługo nowy model Land Cruisera 150 oraz klasyczne "czterdziestki" - niebieska FJ40 i czerwona BJ45 Piotra Kulczyny. Podróżnik pokonał 30-letnim klasycznym Land Cruiserem ponad 21 000 km podczas wyprawy do Mongolii i na Syberię, a swoje przygody opisał w książce "Droga na Wschód".

Segment SUVów premium będą reprezentowały Lexusy RX i NX, obok których stanie Toyota C-HR Hybrid w wersji Selection zespołu rajdowego RMF 4RACING Team. Cztery takie samochody służą ekipie Rafała Płuciennika do codziennego transportu. Kibiców rajdów terenowych na pewno ucieszy widok MAN-a, którym Grzegorz Baran i Paweł Grot startowali w Rajdzie Dakar.

Młodsi uczestnicy targów, a także młodzi duchem, na pewno nie ominą stanowiska ze zdalnie sterowanymi modelami samochodów terenowych. Swoje umiejętności offroadowej jazdy będzie można wypróbować na 2 symulatorach z grą Spintires, która jest rozgrywana na bezdrożach dawnego Związku Radzieckiego. Oryginalnie gra daje możliwość wirtualnego wypróbowania klasyków sowieckiej motoryzacji, takich jak UAZ-y, KAMAZY, KRAZY, ZIŁY, URALE czy czteroosiowe MAZ-y, ale fani Toyoty opracowali do niej własne samochody, w tym Land Cruisery serii od J4 do J20, a także Hiluxa Revo.

"Już od kilku sezonów bierzemy udział w tej imprezie, aby pokazać ciekawe modele terenówek spod znaku Toyoty" - wyjaśnia Michał Horodeński, lider LCAC. - "To także dobra okazja, by mimo niesprzyjającej aury spotkać się pod dachem i porozmawiać o tym, co się wydarzyło i jakie są plany. Zapraszamy także na organizowany przez nas Toyota OffRoad Festival, który w przyszłym roku odbędzie się w długi weekend 1-3 czerwca".



OffRoad Poland Show to największe targi samochodów terenowych w kraju. Przez dwa dni będzie można obejrzeć najnowsze modele aut 4x4, samochody modyfikowane, wyprawowe campery i quady, a także auta znanych kierowców rajdowych. Swoją ofertę zaprezentują warsztaty i sklepy specjalistyczne, dystrybutorzy części i akcesoriów, firmy organizujące szkolenia i wyprawy terenowe oraz kluby poszczególnych marek.