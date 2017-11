Mistrzostwa Świata Super Enduro: Pięć rund, jeden zwycięzca!

Od rozpoczęcia sezonu 2018 dzieli nas jeszcze równy miesiąc. Inauguracyjna runda motocyklowych Mistrzostw Świata Super Enduro ponownie zawita do Krakowa, ściągając do stolicy Małopolski najbardziej zagorzałych fanów tej dyscypliny, oraz najlepszych zawodników globu.

Po raz kolejny fani motosportu, zgromadzeni 9 grudnia w TAURON Arena Kraków, będą świadkami pierwszych zmagań czołowych światowych oraz polskich zawodników, w walce o tytuł Mistrza Świata SuperEnduro.

Drugi przystanek będzie miał miejsce 6 stycznia w niemieckiej Sachsen Arena. Warto wspomnieć, że zeszłoroczne mistrzostwa w Riesie były pierwszymi, podczas których w parku maszyn zabrakło Tadeusza Błażusiaka. Fani zgromadzeni w arenie jednak bardzo szybko przekonali się kto wygra walkę o podium drugiej, eliminacyjnej rundy sezonu 2017. Niezaprzeczalnym triumfatorem okazał się się Colton Haaker, który zdeklasował swoich rywali wygrywając wszystkie wyścigi. Zaraz za nim uplasowali się Alfredo Gomez oraz Jonny Walker.

Trzecia i czwarta runda zawitają kolejno 17 lutego do Malagi oraz 3 marca do Bilbao, gdzie podbiją serca hiszpańskich kibiców motocyklowych Mistrzostw Świata. Tam z pewnością na największy doping liczyć może Alfredo Gomez, obecny vice-mistrz świata.

Warto wspomnieć, że Alfredo ma za sobą świetny sezon hard enduro, podczas którego zwyciężył najbardziej liczące się zawody tej dyscypliny - legendarne Erzberg Rodeo. Czy idąc za ciosem, Gomez zagrozić może zeszłorocznemu liderowi klasyfikacji generalnej Super Enduro - Coltonowi Hakerowi?

W stu procentach wyjaśni to z pewnością finałowy pojedynek sezonu, na który zawodnicy udadzą się 31 marca do Szwedzkiej Sparbanken Areny.

Zanim to jednak nastąpi, czas rozpocząć finałowe odliczanie dni do krakowskiej rundy, podczas której, 9 grudnia, zobaczymy starcie obu tych zawodników, a także ich europejskich rywali, których polska publiczność miała okazję zagrzewać do walki już w zeszłym roku.

