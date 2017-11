Klasyki w stolicy Wielkopolski

Już w najbliższy weekend Poznań ponownie przyciągnie pasjonatów klasycznej motoryzacji. W tym roku na zwiedzających czeka 2x więcej pawilonów i 2x więcej atrakcji!

Retro Motor Show to nie tylko targi klasyków i youngtimerów! To także spotkania z pasjonatami motoryzacji, pokazy, warsztaty renowacji aut, spotkania z ciekawymi ludźmi - fachowcami, podróżnikami czy organizatorami rajdów. Wśród wielu egzemplarzy samochodów, motocykli, autobusów, wozów strażackich, retro-kamperów i rowerów znajdzie się nawet czołg! Przygotowaliśmy dla was prawdziwe rarytasy!



Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, oddział Muzeum Wojska Polskiego przygotowuje ekspozycję poświęconą militariom. Znajdziecie na niej nie tylko czołg M60, ale także

Daimlera Dingo z II wojny światowej i jego młodszego "brata" czyli Humvee. A to zaledwie 3 pojazdy z całej ekspozycji, którą przygotowuje wojsko.

Giełda Klasyków zaprezentuje imponujące stoisko o rekordowej w historii targów powierzchni 1000 m2 na którym będziecie mogli podziwiać starannie wyselekcjonowane "perełki" przeznaczone na sprzedaż. Wśród nich m.in. Lotus Esprit Turbo SE - jeden z zaledwie 1608 wyprodukowanych egzemplarzy, kultowy Fiat 131 Mirafiori, który w PRL-u był synonimem luksusu, BMW M 635 CSI - jeden z najszybciej zyskujących na wartości klasyków, wyprodukowany w liczbie zaledwie 5855 sztuk a nawet... łódź motorową Glastron GT-150 z 1972 roku, to dokładnie ten sam model łodzi, jakim James Bond (Roger Moore) uciekał przed ścigającymi go oponentami w filmie Live and Let Die (Żyj i pozwól umrzeć) z 1973 roku (przy okazji oddając najdłuższy skok motorówką na świecie, wynoszący 36,5 metra).

Nie zabraknie oczywiście polskich akcentów rodem z PRL-u, Duże Fiaty, Syrenki, Warszawy, Maluchy będą otoczone u nas specjalną opieką! Imponującą kolekcję zaprezentuje Porsche Club Poland a poznańskie MPK znów - niczym do zajezdni - zjedzie na Retro Motor Show zabytkowymi autobusami, które cieszą nie tylko dorosłych wspominających czasy młodości, ale także dzieci, które chętnie siadają za ich kierownicami. Będą także wozy strażackie a nawet karetki!



Retro Motor Show to klasycznie dobry pomysł na spędzenie rodzinnego weekendu na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Czeka na was aż 6 pawilonów wypełnionych klasykami. To 2x więcej niż rok temu, a cena biletów wciąż pozostała taka sama - już od 15 zł w przedsprzedaży. Zapraszamy od 3 do 5 listopada.

Więcej informacji na stronie: www.retromotorshow.pl