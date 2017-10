Hilux w specjalnej wersji z Polski

Polska firma znana na całym świecie z tuningu optycznego samochodów i budowy indywidualnych pakietów stylizacyjnych tym razem zmierzyła się z pick-upem. Z samochodu pozbawionego emocji, przeznaczonego do ciężkiej roboty, zrobiła potężne dzieło sztuki.

Zdjęcie Toyota Hilux Carlex Design /pickupdesign.com /

Prezentowana Toyota Hilux ma podniesione nadwozie, by zwiększyć możliwości terenowe, a sporo nowych elementów stylistycznych. Pojawiły się dodatkowe wzmocnienia, orurowanie i plastikowe elementy. Wszystko, by Hilux wyglądał jeszcze bardziej agresywnie i terenowo.



Autorski body kit to wykonane z tworzywa sztucznego zderzaki, spojler, poszerzone nadkola, progi i nakładki na maskę i lampy. Dodatkowo zderzaki pokryte zostały specjalną, wzmocnioną, strukturalną farbą odporną na uszkodzenia i ekstremalne warunki atmosferyczne.

Zdjęcie Toyota Hilux Carlex Design / pickupdesign.com /

Nowe, szerokie obręcze kół, opony BF Goodrich All Terrain dopasowane zostały tak, aby zagwarantować pewne poruszanie się w terenie przy jednoczesnym zachowaniu komfortu jazdy na co dzień. Zwiększono także rozstaw kół i podwyższono zawieszenie. Silnik i układ jezdny pozostał natomiast niezmieniony.



We wnętrzu zmieniono z kolei materiały tapicerskie. Pojawiła się skóra i alcantara, a wszystko w kolorach korespondujących z grafikami nadwozia.

Zdjęcie Toyota Hilux Carlex Design / pickupdesign.com /

Przebudowa Hiluxa to pierwsza z cyklu modyfikacja pikapów. W niedalekiej przyszłości Carlex chce stworzyć gotowe body kity dla innych aut tego segmentu, oferując gotowe projekty Nissana Navary, Volkswagena Amaroka i Mercedesa klasy X.



Lista modyfikacji Toyoty Hilux

Body kit - zderzak przedni, zderzak tylny, grill, nakładka na maskę, poszerzenia błotników, nakładki na lampy tylne, lotka, siatki tuningowe, oświetlenie Lazer w grillu.



Wnętrze - skórzana tapicerka, modyfikowana skórzana kierownica, dywaniki gumowe.



Koła - poszerzone felgi 18 cali Black Rhino Razorback, opony BF Goodrich All Terrain 265/60 R18.



Osłony przeciwbłotne



Stylizacja - oklejenie, plakietka limitowanej edycji.

Układ wydechowy - elektroniczny system modyfikacji brzmienia układu wydechowego.



Pakiet offroad - osłona silnika, osłona skrzyni biegów, amortyzatory tylne, resory tylne, tuleje do resorów, amortyzatory przednie ze sprężyną Pedders, oświetlenie Lazer Triple R24 Evolution, osłona oświetlenia dachowego, wsporniki do oświetlenia dachowego.



Wyposażenie dodatkowe - orurowanie przestrzeni ładunkowej, progi boczne, roleta przestrzeni ładunkowej + orurowanie, system głośników i wyciszenie drzwi, lakierowanie chromowanych elementów, spowalniacze tylnej klapy.

Jules