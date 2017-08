Druga edycja wakacyjnego konkursu Interii - finał

Fajny samochód i ciekawy pomysł na zdjęcie - to niezbędne warunki, które trzeba spełnić, aby mieć szansę na wygraną w naszym konkursie. Komu poszło najlepiej? O tym zadecydujecie wy!

To już druga edycja naszego konkursu, którego zasady były takie same jak poprzednio - należało nadesłać nam swoje zdjęcie samochodu. Im ciekawsze auto i pomysł na fotografię, tym większe szanse na zakwalifikowanie się do finału.

Finału, który właśnie się rozpoczął. Poniżej znajdziecie 10 najciekawszych zdjęć, jakie do nas trafiły. Przeglądnijcie je wszystkie, a następnie oddajcie swój głos (ankieta pod galerią) na najlepszą, waszym zdaniem, fotografię.

Głosowanie trwa do 9 sierpnia, do godziny 23:59:59 (regulamin konkursu znajduje się TUTAJ). Autor zdjęcia, który otrzyma najwięcej głosów, otrzyma voucher na użyczenie Alfy Romeo Stelvio na tydzień. Osoby, których prace znajdą się na drugim i trzecim miejscu mogą liczyć natomiast na nagrody pocieszenia - zestawy gadżetów motoryzacyjnych.